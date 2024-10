Allerta Meteo, allarme per il maltempo estremo di martedì 8: piogge monsoniche, SOS nubifragi e alluvioni

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere un’altra forte ondata di maltempo, l’ennesima di quest’autunno fin qui eccezionalmente piovoso nel territorio nazionale e in modo particolare al Centro e al Nord. La nuova perturbazione di origine atlantica è l’ennesimo vasto ciclone che già oggi sta provocando le prime piogge e una diffusa nuvolosità sull’Italia centro-settentrionale, dove il clima si mantiene ormai stabilmente fresco e tipicamente autunnale. Più sprazzi di sole, invece, e clima ancora mite, al Centro/Sud.

E’ grande, però, la preoccupazione per domani. Martedì 8 ottobre sarà una giornata di maltempo estremo su tutto il Nord e su buona parte del Centro, oltre che in alcune aree del Sud. Sin dalle prime ore del mattino, infatti, avremo piogge torrenziali in Liguria, alta Toscana e Lombardia, con forti temporali su Genova dove cadranno oltre 200mm di pioggia in 12 ore secondo il modello Moloch del CNR-ISAC. E’ alto il rischio di una grave alluvione in Liguria, ma anche in Toscana e Lombardia si prospettano serie criticità a causa delle piogge abbondanti estese su una porzione enorme del territorio.

Forti temporali colpiranno anche la Sardegna.

L’ondata di maltempo sarà accompagnata da forti venti di scirocco che soffieranno impetuosi in tutto il Paese, molto intensi già dal mattino sulla Sicilia occidentale, su tutto il mar Tirreno, e in modo particolare sull’arcipelago Toscano che sarà spazzato via da venti a 100km/h con mareggiate violente all’isola d’Elba e in tutte le altre isole minori dell’arcipelago.

Nel pomeriggio-sera di martedì 8 ottobre, il maltempo si intensificherà estendendosi alla quasi totalità d’Italia. I fenomeni precipitativi più estremi si concentreranno al Nord/Est, e saranno violentissimi. Avremo oltre 200mm di pioggia su una vasta area delle Prealpi orientali, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, e questo provocherà pesanti alluvioni con gravi allagamenti in pianura. Sarà questa la fase più critica e saranno queste le zone più colpite dal maltempo. Attenzione anche in Lombardia, dove persisteranno le forti piogge già iniziate in mattinata.

Il maltempo continuerà a flagellare la Toscana, ma si estenderà anche a Umbria, Lazio e Campania, con piogge torrenziali (anche qui oltre 200mm in 12 ore) nelle zone interne e meridionali del Lazio. Forti nubifragi su Viterbo, Frosinone, Roma, Caserta e Napoli.

Ancora forti temporali in Sardegna, e attenzione anche alla Sicilia occidentale con violenti temporali sulle isole Egadi in grado di lambire anche la costa, interessando l’estremità nord/occidentale dell’isola tra Palermo e Trapani:

Il vento di scirocco si intensificherà in modo particolare nell’Adriatico, che andrà in burrasca provocando una forte mareggiata su tutto il Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Soltanto l’attivazione del MOSE potrà salvare Venezia dalle inondazioni..

Allerta Meteo Europa: mercoledì 9 arriva l’Uragano Kirk

Il maltempo continuerà anche nel prosieguo della settimana per l’arrivo dell’uragano Kirk in Europa. La grande tempesta oceanica raggiungerà il Vecchio Continente nella mattinata di mercoledì 9 ottobre, insinuandosi nel Golfo di Biscaglia dopo essersi abbattuta su Spagna e Portogallo, lungo la costa della Galizia.

Il maltempo sarà subito molto estremo proprio in Galizia e in Portogallo, con piogge torrenziali e venti impetuosi:

Sarà solo l’inizio di una nuova fase estrema: Kirk, rapidamente, risalirà l’Europa posizionandosi nel nord della Germania già giovedì 10 ottobre, alimentando forte maltempo in tutto il Continente. Italia compresa.

Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Adesso è fondamentale monitorare al meglio l’arrivo del forte maltempo delle prossime ore. Domani sarà per l’Italia una giornata davvero critica per i fenomeni meteo estremi che colpiranno il Paese, da Nord a Sud.

