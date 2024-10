Allerta Meteo, allarme per il maltempo del weekend in Calabria e Sicilia: situazione estrema

MeteoWeb

Mentre il maltempo sta flagellando Liguria e Piemonte, che vivono ore di apprensione col fiato sospeso sull’orlo di una nuova alluvione con una giornata da incubo quale quella che si prospetta per domani, anche Calabria e Sicilia hanno buoni motivi per essere in ansia per il maltempo in arrivo nei prossimi giorni. La scadenza è meno imminente, ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli per il weekend sono davvero impressionanti. Le giornate da segnare in rosso sul calendario sono quelle di sabato 19 e domenica 20 ottobre.

Dopo una decina di giorni secchi, senza precipitazioni degne di nota, torneranno le grandi piogge dando continuità ai lunghi periodi piovosi di agosto e settembre, anche all’estremo Sud. Quello in arrivo, però, sarà il primo vero peggioramento autunnale: una “bomba” di maltempo, un vero e proprio Ciclone Mediterraneo che transiterà intorno alla Sicilia alimentando giorni e giorni di maltempo estremo. Piogge e temporali, infatti, proseguiranno anche lunedì 21 e martedì 22 ottobre. Ecco la traiettoria della tempesta in arrivo:

Le mappe sono davvero impressionanti per le zone joniche. A 3-4 giorni di distanza, è ancora prematuro sbilanciarsi sulle zone più colpite in modo dettagliato, ma la fascia orientale della Sicilia tra Siracusa, Catania e soprattutto Messina, e quella meridionale della Calabria con particolare riferimento a Reggio e al suo hinterland jonico, sembrano in pole position per forti piogge torrenziali e temporali autorigeneranti in loco tra sabato pomeriggio e lunedì, per 36 ore, senza sosta. I primi fenomeni, però, inizieranno già venerdì 18 ottobre.

Non saranno escluse dal maltempo anche le altre zone di Calabria e Sicilia: in modo particolare tra venerdì sera e sabato mattina, avremo forti temporali su Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, insomma su tutta la Sicilia centro-occidentale e meridionale. Fenomeni che poi si ripeteranno anche nei giorni successivi.

Continuate a seguire MeteoWeb per tutti gli aggiornamenti su una situazione che si prospetta come davvero esplosiva. E’ infatti molto elevato il rischio di tornado, grandinate e piogge alluvionali.

