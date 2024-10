Allerta meteo arancione in Campania: evacuazioni a Ischia

MeteoWeb

Con la dichiarazione di allerta meteo arancione, ad Ischia scattano le misure di sicurezza per due comuni, attivate con altrettante ordinanze sindacali. Ad Ischia Porto, dalle 21 di stasera ordinato l’allontanamento obbligatorio dalle case degli abitanti di Monte Vezzi, l’area a forte rischio idrogeologico dove nel 2006 una frana sommerse l’abitazione in cui viveva una intera famiglia, facendo quattro morti. Per ospitare stanotte gli sfollati, il comune ha predisposto un centro accoglienza presso il palazzetto dello sport Taglialatela e convenzionato alcuni hotel della zona.

A Casamicciola, disposta per domani, sabato 19 ottobre, la chiusura delle scuole, del campo sportivo, delle aree pubbliche a verde, di parchi, giardini, e la sospensione di tutti i lavori edili pubblici e privati; attivato, inoltre, il Presidio Territoriale per il monitoraggio del territorio del comune isolano e messa in preallarme l’azienda municipale della raccolta rifiuti per eventuali interventi di emergenza.

