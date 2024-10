Allerta Meteo Basilicata: codice arancione per forti temporali

MeteoWeb

L’ufficio di Protezione Civile del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata ha diramato il bollettino di allerta meteo “Moderata Arancione”, valido dalle ore 13 di oggi alle ore 18 di domani, domenica 20 ottobre, con ulteriore aggiornamento previsto per le ore 14 di domani. L’allerta per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali interessa quasi tutta la regione, ad eccezione delle zone più settentrionali e orientali.

La Protezione Civile comunale di Matera invita i cittadini alla massima prudenza per il possibile arrivo di precipitazioni diffuse, localmente anche intense ed a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati in città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.