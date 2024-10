Allerta Meteo: breve tregua, poi nuovo Ciclone nel fine settimana

MeteoWeb

L’autunno 2024 si sta rivelando uno dei più intensi degli ultimi anni, con una serie di perturbazioni atlantiche che stanno colpendo l’Italia senza sosta. La settimana scorsa, un potente ciclone ha scatenato violente piogge e nubifragi, colpendo duramente la regione dell’Emilia Romagna, dove si sono verificati allagamenti e gravi danni. Fortunatamente, il ciclone si sta ora allontanando verso le coste nordafricane, ma nonostante questo miglioramento, il maltempo persiste ancora nelle regioni meridionali del Paese, dove si registrano piogge residue. Un miglioramento temporaneo è previsto per l’inizio della settimana, soprattutto al Nord e al Centro.

Infatti, in gran parte dell’Italia, l’inizio della settimana vedrà un momentaneo ritorno alla stabilità atmosferica. Nelle regioni settentrionali e centrali, le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno con la cessazione delle piogge e il ritorno del sole. Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata. Secondo le previsioni, una nuova perturbazione atlantica è attesa verso la fine della settimana, e potrebbe nuovamente abbattersi sulle stesse aree già colpite dal maltempo.

Il picco di questa nuova ondata di maltempo è previsto per sabato 26 ottobre, quando sono attese forti precipitazioni e locali nubifragi, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. La Liguria, la Toscana e le Marche sono indicate come le regioni più a rischio, dove le abbondanti piogge potrebbero causare ulteriori disagi, aggravando una situazione già critica.

Secondo i modelli meteorologici, La Spezia sarà tra le città più colpite, con precipitazioni attese fino a 135 mm entro la fine del mese. Anche Pistoia, con 134 mm, Prato con 126 mm e Lucca con 123 mm, sono tra le aree più a rischio. Livorno, Massa e Carrara vedranno anch’esse piogge intense, con accumuli che raggiungeranno rispettivamente 122 mm, 121 mm e 118 mm. Anche le città dell’Emilia Romagna e delle Marche come Urbino e Rimini, vedranno precipitazioni abbondanti, rispettivamente di 115 mm e 110 mm.

Il Nord non sarà risparmiato, con Gorizia che potrebbe accumulare fino a 97 mm, Venezia 89 mm e Trieste 84 mm. Anche il Centro Italia vedrà piogge significative, con Firenze e Arezzo che potrebbero registrare rispettivamente 101 mm e 100 mm di pioggia. Anche la Sardegna sarà coinvolta, sebbene in misura minore, con Cagliari che dovrebbe accumulare fino a 74 mm di precipitazioni.

Con l’arrivo di questa nuova perturbazione, il rischio di nubifragi e allagamenti tornerà a essere elevato in molte aree del Paese. La Protezione Civile e la popolazione dovranno prepararsi adeguatamente per affrontare ulteriori disagi e prevenire possibili danni in quello che si sta rivelando un autunno particolarmente turbolento e imprevedibile.

