Previsioni Meteo Novembre: il modello europeo ECMWF non ha dubbi, gelo e neve sull’Italia

La stagione autunnale 2024 si sta dimostrando una stagione di estremi, e le previsioni per novembre confermano questo trend. Mentre le dinamiche climatiche autunnali prevedono generalmente un alternarsi di giornate miti e maltempo, quest’anno il cambiamento tra condizioni soleggiate e fenomeni meteorologici intensi sembra essere particolarmente marcato. Ottobre ha già visto forti piogge e condizioni atmosferiche avverse in molte regioni italiane, e novembre potrebbe non fare eccezione, con l’arrivo di un deciso calo delle temperature e nuove perturbazioni.

Uno degli aspetti centrali da monitorare sarà proprio l’andamento termico nelle prime settimane di novembre. Le previsioni indicano un raffreddamento significativo a livello emisferico, con temperature che potrebbero scendere al di sotto delle medie stagionali di circa 1-1,5°C, secondo i modelli elaborati dal centro di calcolo ECMWF. In particolare, intorno al Ponte di Ognissanti, l’Italia potrebbe sperimentare un brusco passaggio verso condizioni più invernali, segnando l’inizio della stagione fredda con un netto calo delle temperature su gran parte del territorio.

Oltre al freddo, permane il rischio di nuove ondate di maltempo. Le previsioni indicano la possibile comparsa di nebbie dense nelle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro, fenomeni tipici del periodo autunnale. Tuttavia, ciò che attira maggiormente l’attenzione degli esperti è la configurazione atmosferica delineata dai modelli meteorologici. Secondo l’analisi di ECMWF, la presenza di un blocco anticiclonico sul Nord Atlantico e un altro sulla Russia potrebbe deviare le correnti fredde artiche verso l’Europa meridionale, portando le prime vere irruzioni fredde sull’Italia.

Se questa tendenza verrà confermata, il Paese potrebbe affrontare una fase meteorologica molto dinamica verso la fine di ottobre e l’inizio di novembre, con un clima rigido e un rischio aumentato di forti precipitazioni. Questa combinazione di freddo e maltempo segnerebbe un novembre più turbolento rispetto alla norma, richiedendo una maggiore attenzione ai possibili impatti su diverse aree del Paese, già messe alla prova dalle piogge intense di ottobre.

In definitiva, il mese di novembre potrebbe inaugurare il primo vero freddo stagionale, accompagnato da un aumento del rischio di fenomeni meteorologici estremi. La necessità di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo sarà essenziale per prevedere l’evoluzione di questa fase critica e per prepararsi adeguatamente alle sfide che potrebbe portare.

