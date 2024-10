Allerta Meteo Calabria, nubifragi e rischio esondazioni: scatta il codice arancione

MeteoWeb

Scatta l’allerta meteo arancione in tutta la Calabria per l’arrivo di un forte maltempo nella giornata di domani, sabato 19 ottobre. L’allerta è per criticità idrogeologica-idraulica e temporali ed è valida per l’intera giornata di domani. Sulla regione sono previste piogge diffuse e temporali diffusi. “Sono possibili, inoltre, fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”, indica il bollettino di allerta.

Inoltre, dalle 13 di oggi e fino alla mezzanotte è prevista allerta meteo gialla sulla metà ionica della Calabria, ad esclusione delle aree più settentrionali.

