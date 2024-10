Allerta Meteo: caldo insolito per l’ultima decade di ottobre, punte di +28°C in Sardegna e Sicilia

MeteoWeb

L’ultima decade di ottobre 2024 si prospetta come una delle più miti degli ultimi anni per gran parte del territorio italiano. Dopo settimane caratterizzate da piogge intense e maltempo diffuso, specialmente nelle prime due decadi del mese, si sta ora registrando un notevole aumento delle temperature, con valori superiori alle medie stagionali. Questo innalzamento delle temperature è particolarmente marcato al Centro e al Nord, dove gli esperti segnalano scarti termici rispetto alla norma compresi tra 5 e 7°C.

L’allentamento delle condizioni meteorologiche avverse ha lasciato spazio a correnti più miti, le quali si prevede perdureranno fino ai primi giorni di novembre. Tale situazione rappresenta un’anomalia significativa, con temperature decisamente al di sopra delle aspettative per il periodo autunnale. Anche se il Sud Italia non sarà esente da questo fenomeno, le zone maggiormente interessate dal rialzo termico saranno quelle del Centro e del Nord.

Per comprendere meglio l’entità di questo fenomeno, è utile osservare le previsioni delle temperature massime fino al 4 novembre. In Sardegna, Olbia raggiungerà punte di 28°C, Oristano 27°C. In Sicilia, anche Catania si attesterà sui 27°C mentre altri centri come Palermo, Siracusa e Messina registreranno massime di 26°C. Al Sud, città come Napoli, Bari, Reggio Calabria e Taranto vedranno temperature intorno ai 25°C, valori che sono decisamente insoliti per la fine di ottobre.

Anche il Centro e il Nord Italia subiranno un innalzamento termico notevole. A Roma, Firenze, Genova e Terni, le temperature raggiungeranno i 24°C, mentre Trieste, La Spezia, Livorno e altre località toscane vedranno massime intorno ai 23°C. Questi dati confermano un trend di riscaldamento che ha caratterizzato gran parte dell’autunno 2024.

L’attuale situazione meteorologica sembra destinata a proseguire in modo stabile fino alla fine del mese, con un possibile prolungamento anche nei primi giorni di novembre. Questo protrarsi di temperature sopra la media è legato a un anticiclone che continuerà ad influenzare le condizioni atmosferiche sull’Italia. Mentre alcune aree potrebbero apprezzare questo clima mite, gli esperti avvertono che la scarsità di piogge potrebbe aggravare situazioni di siccità già presenti, in particolare nelle regioni più colpite dai fenomeni meteorologici estremi degli ultimi mesi.

Questo autunno 2024 si distingue per le sue temperature straordinariamente miti e per l’assenza di precipitazioni significative nelle prossime settimane. Vi consigliamo di monitorare attentamente l’evoluzione della situazione, poiché queste condizioni potrebbero influenzare ulteriormente l’equilibrio climatico del Paese, accentuando nuovamente problematiche legate alla siccità.

