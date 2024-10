Allerta Meteo, ciclone atlantico minaccia il Nord/Ovest: ancora nubifragi e inondazioni

MeteoWeb

Nel corso del weekend tra il 26 e 27 ottobre, l’Italia sarà ancora una volta protagonista di condizioni meteorologiche instabili, con forti piogge in alcune regioni, seguite da un importante cambiamento climatico che porterà alla stabilità atmosferica nei giorni successivi. Sabato 26 ottobre sarà segnato dall’arrivo di un nuovo ciclone proveniente dall’Atlantico, il quale innescherà una fase di maltempo particolarmente intensa, soprattutto nelle regioni del Nordovest.

Le aree maggiormente colpite da questa nuova perturbazione saranno il basso Piemonte e la Liguria, dove le precipitazioni potranno raggiungere picchi di oltre 100 mm in poco tempo, equivalenti a oltre 100 litri di acqua per metro quadrato. Questa situazione è particolarmente delicata in autunno, poiché le convergenze tra i venti sul Mar Ligure possono innescare temporali autorigeneranti, fenomeni pericolosi che possono causare nubifragi e alluvioni lampo.

Anche la Lombardia, il Veneto e l’alta Toscana saranno interessati dalle precipitazioni, seppur in modo meno intenso e più frammentario. Tuttavia, altre aree del Paese beneficeranno già di un primo miglioramento grazie all’avanzata di un’area di alta pressione, che rappresenta il preludio di un cambiamento climatico più significativo atteso nei giorni successivi.

A partire da domenica 27 ottobre, assisteremo all’espansione di un robusto anticiclone di matrice africana, lo stesso che ha dominato l’estate, il quale si estenderà sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia. Questo anticiclone porterà una maggiore stabilità atmosferica, con giornate più soleggiate e un generale aumento delle temperature, segnando una netta inversione rispetto alle burrascose settimane precedenti.

Le ultime proiezioni meteorologiche indicano che l’anticiclone africano potrebbe rimanere stabile sulla penisola italiana anche nella settimana successiva, portando così una fase prolungata di bel tempo e temperature miti, ben sopra la media stagionale.

In conclusione, il weekend del 26 e 27 ottobre sarà caratterizzato da un ultimo episodio di maltempo, con precipitazioni particolarmente intense in alcune regioni del Nordovest, seguito da un’importante svolta atmosferica. L’alta pressione africana riporterà il sole su gran parte del Paese, sancendo l’inizio di una fase stabile e mite che dovrebbe perdurare nei giorni successivi.

