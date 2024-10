Allerta Meteo, il Ciclone alimenta forti temporali: ancora maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna. Attenzione anche in Toscana

MeteoWeb

No, non è ancora finita. L’ondata di maltempo che da giorni flagella l’Italia e da ieri si è concentrata all’estremo Sud provocando piogge eccezionali in Calabria e Sicilia con accumuli diffusamente superiori ai 400mm in molte località (andando così a recuperare tutto il deficit idrico dei mesi scorsi!), continua a colpire il nostro territorio e nelle prossime ore determinerà ulteriori fenomeni meteo estremi, non più soltanto al Sud ma anche tornando in risalita sul Centro/Nord.

Al momento abbiamo forti temporali nel Canale di Sicilia: lambiscono la Sicilia occidentale, dove piove localmente in modo intenso, e risalgono verso la Sardegna, dove colpiranno duramente già in serata ma poi soprattutto domani, mercoledì 23 ottobre. Altro forti temporali imperversano nella Calabria jonica. L’ultimo aggiornamento del satellite meteo animato evidenzia proprio la traiettoria di questi fenomeni temporaleschi:

Nel pomeriggio-sera di oggi il groppo che si trova nel Canale di Sicilia si muoverà verso la Tunisia e la Sardegna, provocando le prime tempeste nel cagliaritano, ma attenzione al maltempo che imperverserà anche al Centro Italia con forti temporali in Sardegna e rovesci sparsi, a tratti intensi, su Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata:

Allerta Meteo: le previsioni dettagliate per domani, mercoledì 23 ottobre. E’ allarme in Sardegna

Quella di domani, mercoledì 23 ottobre, sarà un’altra giornata di maltempo estremo sull’Italia. Il Ciclone Mediterraneo posizionato sulla Tunisia alimenterà ulteriori forti temporali che sin dalla nottata e dalle prime ore del mattino colpiranno duramente la Sardegna, con piogge alluvionali nelle zone tirreniche dell’isola e in modo particolare nei settori meridionali, dove secondo il preciso modello Moloch del CNR-ISAC potranno cadere oltre 200mm di pioggia in poche ore.

Per la Sardegna abbiamo uno scenario critico, ma domani il maltempo tornerà anche al Nord con piogge sparse sin dal mattino in Liguria ed Emilia:

Nel pomeriggio-sera avremo ancora rovesci e temporali in Calabria e Sicilia, ma i fenomeni più estremi colpiranno il Centro/Nord con forti temporali in Liguria e Toscana e piogge sparse su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna:

Si tratta, per il Nord Italia, dell’inizio di un nuovo brusco peggioramento che continuerà giovedì 25 e si intensificherà in modo particolare nel weekend, con piogge alluvionali al Nord/Ovest nella giornata di sabato 26 ottobre. Ma di questo parleremo a breve in ulteriori aggiornamenti di MeteoWeb: continuate a seguirci!

