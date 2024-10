Allerta Meteo: Ciclone Mediterraneo verso il Sud Italia, attese piogge e violenti temporali

MeteoWeb

L’espansione dell’anticiclone africano verso l’Italia sta determinando una fase di stabilità atmosferica, con temperature decisamente sopra la media stagionale. Questa situazione è comunemente definita come “Ottobrata“, un periodo di bel tempo e clima mite, che sta interessando soprattutto il Sud Italia già da qualche giorno. Tuttavia, anche nel Centro-Nord il picco del caldo è previsto tra il 17 e il 19 ottobre, con cieli sereni e temperature che si assesteranno su valori più alti del normale per questo periodo dell’anno. Nonostante la stabilità atmosferica, questo scenario potrebbe essere di breve durata.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, in particolare quello americano GFS, indicano un possibile cambiamento delle condizioni meteorologiche subito dopo questa fase. A partire dal 19 ottobre, infatti, una perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il Mediterraneo, portando con sé un significativo peggioramento del tempo.

Questo cambiamento sarebbe determinato dall’interazione tra le correnti fresche provenienti dall’Atlantico e l’aria calda e umida trasportata dall’anticiclone africano. Tale contrasto potrebbe generare una forte instabilità atmosferica, con una saccatura in arrivo da ovest che attraverserebbe il Mediterraneo, coinvolgendo gran parte della penisola italiana tra il 18 e il 20 ottobre.

In particolare, il peggioramento potrebbe intensificarsi proprio a ridosso del weekend del 19-20 ottobre. Le previsioni attuali indicano un marcato aumento delle precipitazioni, con rischio di temporali anche intensi, specialmente nelle regioni del Centro-Nord come Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Queste aree potrebbero registrare accumuli di pioggia significativi, con un potenziale impatto anche sulla stabilità dei terreni e la circolazione stradale. Anche il Sud Italia potrebbe essere interessato dal maltempo, con temporali che si sposterebbero dal medio-basso Tirreno verso le zone meridionali, portando piogge diffuse.

In conclusione, dopo un periodo di temperature miti e cieli sereni grazie all’influsso dell’anticiclone africano, sembra imminente un ritorno dell’autunno, con un possibile peggioramento delle condizioni meteo tra il 19 e il 20 ottobre. Si raccomanda di restare aggiornati sugli sviluppi meteorologici nei prossimi giorni, per prepararsi adeguatamente a questo cambio di scenario climatico.

