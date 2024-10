Allerta Meteo, in arrivo grande Ciclone Afro-Mediterraneo: dopo l’Ottobrata torna il maltempo

MeteoWeb

L’Italia è nel pieno della più classica delle Ottobrate: in un weekend di metà Ottobre, infatti, splende il sole in tutto il Paese e il clima è mite con temperature massime superiori ai +20°C in pianura Padana, fino a +22/+23°C nelle principali città del Centro con picchi di +25°C a Roma, oltre i +26/+27°C al Sud con valori di +28°C in Sicilia. Questa situazione persisterà ancora qualche giorno, all’inizio della settimana entrante, ma poi si ribalterà nuovamente con il repentino ritorno del maltempo.

I primi fenomeni meteo avversi colpiranno l’Italia tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, prevalentemente al Nord/Ovest su Liguria e Piemonte. Ma sarà l’inizio di una nuova fase perturbata che vedrà una continua escalation nei giorni successivi. Una grande perturbazione atlantica, l’ennesima della stagione, sfonderà infatti nel Mediterraneo tramite la Valle del Rodano e genererà un grande Ciclone Afro-Mediterraneo che si posizionerà sulla Tunisia, a pochi chilometri dalla Sicilia.

E’ ancora presto per sbilanciarsi sui dettagli del maltempo che sarà, ma tra venerdì 18, sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 ottobre è molto probabile che il Sud Italia viva una violenta ondata di maltempo con fenomeni estremi in termini di piogge abbondanti, grandinate, trombe d’aria e venti impetuosi.

Ne parleremo in modo molto approfondito nei prossimi aggiornamenti meteo.

