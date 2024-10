Allerta Meteo Emilia Romagna: al lavoro per coprire gli argini fragili

MeteoWeb

In vista della nuova allerta meteo arancione per temporali, piene e frane per la giornata di domani, giovedì 3 ottobre, la Regione Emilia Romagna ha messo in atto alcune misure di prevenzione. Sono proseguiti senza sosta, fino a ieri, tutti i lavori nei cantieri delle somme urgenze mentre da oggi si sta procedendo alla copertura con teloni degli argini più fragili. Attivato anche tutto il sistema di Protezione Civile e rafforzato il numero di imprese pronte a intervenire in caso di bisogno, così come sono coinvolti i Consorzi di Bonifica che stanno procedendo allo svuotamento dei canali, a scopo preventivo.

Già dal primo pomeriggio si è riunito il Centro di coordinamento soccorsi della provincia di Ravenna. A Rfi è stato chiesto di presidiare i ponti di propria competenza. Una particolare attenzione riguarda la frazione di Traversara di Bagnacavallo (Ravenna), pesantemente colpita dall’alluvione di metà settembre.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.