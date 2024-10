Allerta Meteo, forte maltempo: mezza Italia al freddo e sott’acqua. Il Ciclone si estende al Sud

MeteoWeb

Mezza Italia è letteralmente sott’acqua: piogge battenti e intense stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con temperature in picchiata. In pianura Padana siamo ovunque, in pieno giorno, tra +12 e +13°C come se fossimo già a fine novembre. Le temperature stanno ulteriormente diminuendo, con la quota neve che scende rapidamente sotto i 2.000 metri sulle Alpi dove tra stasera e domani nevicherà a partire dai 1.600 metri di altitudine. Il maltempo sta flagellando il Centro/Nord: abbiamo accumuli superiori ai 60mm un po’ ovunque, da Milano ad Asti, da Genova a Bibione e anche in Toscana con picchi di 70mm sull’isola d’Elba e 90mm nell’entroterra grossetano.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente: nel pomeriggio-sera, il Ciclone si estenderà al Centro/Sud provocando forti piogge e temporali su Lazio e Campania, colpendo in pieno Roma e Napoli. Ma i fenomeni più estremi si concentreranno ancora una volta al Nord/Est, con piogge torrenziali in Friuli Venezia Giulia e nei vicini Balcani, in modo particolare su Slovenia e Croazia già colpite da pesanti alluvioni nella serata di ieri.

Allerta Meteo per domani, venerdì 4 ottobre

Domani, venerdì 4 ottobre, avremo un ulteriore brusco calo termico che al Nord porterà di fatto l’inverno mentre al Sud riporterà l’autunno dopo il caldo anomalo di queste ore (Palermo è a +32°C, Cosenza a +31°C). In Trentino Alto Adige e Veneto, domani, le massime faranno fatica a superare i +10°C e sulle Alpi cadrà tanta neve, proprio come in un assaggio d’inverno. Forti temporali per contrasti termici colpiranno anche il Sud, in modo particolare il basso Tirreno, tra Campania e Calabria, ma anche in Puglia, nel Salento.

Nel pomeriggio il maltempo persisterà al Nord/Est e al Centro, come conferma la mappa del modello Moloch:

Le temperature crolleranno ben al di sotto della norma anche al Sud, dove sarà un weekend freddo e ventoso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.