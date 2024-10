Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: domani ancora piogge abbondanti e forte Bora

MeteoWeb

Il maltempo ha iniziato a causare problemi in Friuli Venezia Giulia, con frane e allagamenti. Per domani, giovedì 3 ottobre, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo gialla. La giornata sarà caratterizzata dall’avvicinamento di un altro fronte collegato alla depressione, che provocherà al mattino piogge sparse deboli o moderate, da abbondanti a intense nella seconda parte della giornata, spiega la Protezione Civile.

Sui monti saranno probabili nevicate in serata fino a 1600 metri circa, fino a 1200-1400 metri sul Tarvisiano. Sulla costa e sulle zone orientali al mattino soffierà Bora da moderata a sostenuta, forte nel pomeriggio specie a Trieste, dove in serata sarà anche molto forte con raffiche probabilmente oltre i 100km/h.

Venerdì 4 ottobre, piogge in genere moderate ed intermittenti, in esaurimento nel pomeriggio-sera. Sulla costa e sulle zone orientali nella notte ed al mattino soffierà Bora forte, specie a Trieste dove sarà anche molto forte con raffiche intorno a 100-120km/h, in deciso calo poi nel corso della giornata. Sui monti al mattino probabili nevicate oltre i 1200-1400 metri.

