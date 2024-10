Il maltempo si intensifica: frane e allagamenti in Friuli, diluvio tra Slovenia e Croazia

MeteoWeb

Sta diventando critica la situazione meteo al Nord-Est dell’Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia e anche oltre i confini nazionali, in Slovenia e Croazia, per il maltempo provocato dal nuovo ciclone sull’Italia. In Friuli Venezia Giulia, dall’inizio della giornata – fa sapere la Protezione Civile, che ha diramato un’allerta meteo gialla per domani – sono caduti da 20 a 60millimetri di pioggia sul settore centro-occidentale, da 40 a 150mm sulla fascia orientale, con vaste zone dove i cumulati sono superiori ai 100mm sulle Prealpi Giulie e le Valli del Natisone, oltre 90mm a Lucinico (Gorizia).

Il valore più elevato è stato registrato alla stazione di Malghe Mersino Matajur (Udine) con 155mm. Segnaliamo anche 150mm a Uccea, 149mm a Gran Monte, 129mm a Coritis, 144mm a Montemaggiore, 122mm a Sella Nevea, 112mm a Tribil, 100mm a Pulfero.

Sulla costa ha soffiato vento da sud-sudovest sostenuto con raffiche fino a 60km/h, a S. Pietro al Natisone sono stati sfiorati i 70km/h.

Allagamenti, frane e fiumi in crescita in Friuli

Il monitoraggio dei fiumi nel pomeriggio – spiega la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia – ha fatto registrare superamenti di soglia di attenzione per il torrente Cornappo a Taipana e Nimis, il torrente Chiarò a Torreano, il torrente Alberone ad Azzida, il Natisone a Cividale del Friuli, lo Judrio a Prepotto, l’Arzino a Forgaria nel Friuli.

Si registrano frane nel comune di Stregna (Udine) lungo la SP47 della Val Erbezzo e allagamenti nell’Isontino. Dal pomeriggio, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Gorizia sono impegnati con svariati interventi dovuti alle conseguenze delle piogge intense. Una decina sono già stati portati a termine, mentre un’altra ventina è in corso o in attesa di assegnazione. I pompieri stanno operando con tutte le squadre disponibili. La zona più colpita è il centro di Gorizia, dove quasi la totalità delle richieste è per allagamenti di scantinati o abitazioni.

Nell’ultima ora piogge temporalesche hanno interessato soprattutto l’Isontino, il Carso e Trieste.

Piogge intense anche in Slovenia e Croazia: primi problemi

Piogge intense stanno colpendo anche la Slovenia e la Croazia, a poca distanza dal confine italiano. Sul Vogel, in Slovenia, sono caduti finora 211mm di pioggia, a Volzana sono caduti 163mm, 126mm sul Monte Nero, 115mm a Ottelza, 108mm a Plezzo, tutte località vicino al confine con l’Italia.

In Croazia, è l’Istria, a pochi chilometri da Trieste, ad essere la più colpita dalle piogge: si registrano già accumuli sui 70mm e i primi allagamenti, come a Novigrad, dove le strade sono invase dall’acqua. Forti piogge anche nella zona di Fiume.

Forti piogge anche in altre regioni italiane, dalla Liguria alla Toscana

Ma il maltempo oggi non ha colpito solo il Nord-Est in Italia ma anche altre regioni, come Liguria, Emilia Romagna e Toscana, sono state colpite da forti piogge. Tra i dati pluviometrici più importanti della Liguria segnaliamo: 186mm al Lago delle Lame, 160mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 144mm a Rezzoaglio Cerisola, 131mm a Cabanne di Rezzoaglio, 102mm a Rezzoaglio Basso, 92mm a Favale di Malvaro, 78mm a Pietralavezzara, 76mm a Poggio di Rovegno, Passo del Faiallo, 74mm a Belpiano, 70mm a Loco di Rovegno, 69mm a Masone, 66mm a Ceranesi.

Forti piogge anche sull’Appennino tosco-emiliano, con 116mm caduti all’Abetone. E nel nord della Toscana, vicino al confine con la Liguria, 89mm a Parana, 77mm al Lago Paduli, 75mm a Patigno, 71mm a Villafranca, 68mm a Iera, 62mm a Bagnone.

In Emilia Romagna, sempre vicino al confine con la Liguria, 67mm a Trebbia Valsigara, 63mm a Santa Maria del Taro, 41mm a Bedonia.

Allerta meteo per domani

Ma questo è solo l’inizio. Il maltempo si intensificherà nella giornata di domani e si estenderà anche alle regioni del Centro, colpite da piogge intense e forte vento. Prestare la massima attenzione.

