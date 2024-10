Allerta Meteo, Maxi Ciclone in transito sull’Italia: forte maltempo, ma il peggio sarà domani e venerdì

MeteoWeb

Forte maltempo in corso sull’Italia da questa mattina, con forti piogge proprio nelle zone indicate dall’allerta meteo di ieri: la Liguria e il Nord/Est. Nell’entroterra della provincia di Genova sono già caduti 158mm di pioggia al Lago delle Lame e 146mm a Parazzuolo di Rezzoaglio. Piogge torrenziali in corso anche al Nord/Est, in modo particolare in Friuli Venezia Giulia, al confine con la Slovenia nelle stesse identiche località che la scorsa settimana hanno battuto il loro record storico di pioggia: oggi sono già caduti altri 118mm di pioggia a Musi e 106mm ad Uccea, ma il grosso arriverà in serata.

Piove in modo incessante anche in Veneto, sulle Prealpi veronesi e vicentine con 85mm di pioggia ad Erbezzo e 59mm a Recoaro Terme. Nelle zone colpite dal maltempo il clima è fresco, tipicamente autunnale, tanto che in pieno giorno abbiamo appena +14°C a Trento e Belluno, +15°C a Parma e Vicenza, +16°C a Verona, Udine, Brescia, Bergamo, Mantova e Reggio Emilia, +17°C a Modena, Lodi, Cremona e Piacenza, +18°C a Milano. Fa invece molto più caldo in Romagna, nell’Adriatico e al Sud dove abbiamo +26°C a Ferrara, +27°C a Termoli, +29°C a Foggia e Bitonto, +30°C a Cosenza, +31°C a Catania.

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà al Centro/Nord, concentrandosi in modo particolare nell’alto Adriatico dove avremo temporali molto violenti. Confermate, in Slovenia e Croazia, piogge alluvionali con picchi di 300mm in 12 ore, ma anche il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da piogge torrenziali nelle aree di confine e su Trieste. Maltempo diffuso anche nel cuore della pianura Padana, in Toscana, Umbria, Lazio e Marche:

Allerta Meteo per domani, giovedì 3 ottobre 2024

Domani sarà la giornata clou del maltempo sull’Italia, in quanto il Ciclone si posizionerà proprio nel cuore del nostro Paese come mostra la mappa del modello tedesco DWD:

Le carte di Moloch, modello italiano del CNR-ISAC, evidenziano invece quali saranno le aree dell’Italia colpite dalle piogge che domani saranno molto più estese e diffuse di oggi. Già dal mattino pioverà su tutto il Centro/Nord, in modo abbondante tra Toscana e Marche, con temperature in brusco calo e neve sulle Alpi:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si estenderà ulteriormente anche a buona parte del Centro/Sud, ma i fenomeni più estremi saranno al Nord/Est con piogge torrenziali su tutto il Triveneto e abbondanti nevicate sull’arco alpino oltre i 1.600/1.700 metri di quota. Al Centro/Sud, forti temporali colpiranno Lazio e Campania, interessando Roma e Napoli:

Sarà un’altra giornata sulle montagne russe sotto il profilo termico. Al Nord sarà un giovedì d’inizio ottobre quasi invernale, con temperature tipiche di fine novembre: farà freddo, freddo vero, con massime che non supereranno i +13°C in pianura Padana e in alcuni casi, tra Lombardia ed Emilia, ma anche in Piemonte e Veneto oltre che nei fondovalle alpini, le massime rimarranno addirittura sotto i +10°C, ad una cifra, per la prima volta in stagione.

Al Sud, però, farà ancora caldo, soprattutto in Calabria e Sicilia con temperature diffusamente superiori ai +25°C e con locali picchi di +30°C nelle zone sottovento e quindi esposte all’effetto foehn, per l’aria calda innescata dal richiamo meridionale della tempesta posizionata sul Centro Italia:

Attenzione anche ai venti, che saranno molto forti con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte. Nel primo pomeriggio sarà flagellato l’arcipelago Toscano, ma avremo anche forte bora nell’alto Adriatico e intenso scirocco nel basso Adriatico e nello Stretto di Messina:

Nella sera-notte il ciclone si approfondirà e il vento diventerà tempestoso in tutt’Italia: una grande tempesta di maestrale in Sardegna, di scirocco su golfo di Taranto e Salento, ma anche tra Gargano, le Tremiti e il Molise, e soprattutto una bora impetuosa su Trieste e sulla laguna Veneta, con mareggiate importanti:

Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, il ciclone si sposterà proprio sull’Adriatico e il fronte freddo si muoverà verso il Sud, precedendo con una forte squall-line temporalesca la burrasca di maestrale che successivamente, venerdì mattina, si estenderà a tutto il Sud:

Proprio venerdì 4 ottobre, infatti, il maltempo si estenderà al Sud con forti temporali dapprima in Calabria e poi in Puglia, seppur persistendo anche al Centro/Nord e in modo particolare al Nord/Est, nell’alto Adriatico, dove avremo forti piogge, mareggiate e venti impetuosi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.