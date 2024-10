Allerta Meteo: i terreni già saturi aggravano l’emergenza, preoccupazione in Liguria e Nord-Ovest

MeteoWeb

La Liguria e l’intero Nord-Ovest d’Italia hanno recentemente affrontato una nuova ondata di maltempo, che ha creato e potrebbe ancora creare serie criticità sul territorio. Questo peggioramento meteorologico è arrivato dopo un periodo già segnato da intense precipitazioni, che avevano reso il terreno saturo e incapace di assorbire ulteriori quantità d’acqua. Le piogge abbondanti dei giorni precedenti hanno compromesso la capacità del suolo di gestire nuove precipitazioni, aggravando notevolmente la situazione.

La morfologia della Liguria, caratterizzata da un territorio collinare e montuoso vicino al mare, ha reso particolarmente pericolosa questa fase di maltempo. La combinazione tra terreno saturo e precipitazioni ha aumentato il rischio di frane e allagamenti in molte zone della regione. Anche piogge di intensità moderata, distribuite su un periodo di tempo relativamente lungo, sono state sufficienti per causare gravi conseguenze, poiché l’acqua non riusciva a infiltrarsi nel terreno. Invece di penetrare in profondità, l’acqua scorreva sulla superficie, causando piene improvvise nei corsi d’acqua e aumentando il pericolo di smottamenti nelle aree collinari e montuose.

Le previsioni meteo avevano puntualmente indicato nuove precipitazioni in arrivo fino alla mattinata odierna, creando grande preoccupazione. Il problema non era solo la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto il fatto che il terreno, già al limite delle proprie capacità, avrebbe risposto rapidamente a queste nuove precipitazioni. La combinazione di piogge intense su un suolo già compromesso ha rischiato di far precipitare ulteriormente la situazione.

Il Dipartimento di Protezione Civile era già stato allertato e ha monitorato costantemente l’evolversi della situazione meteorologica, pronto a intervenire per garantire la sicurezza della popolazione. I cittadini erano stati invitati a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo ufficiali e a rispettare le indicazioni delle autorità per evitare situazioni di pericolo.

La Liguria ha purtroppo una lunga storia di eventi simili, essendo già stata colpita in passato da frane e allagamenti causati da condizioni meteo estreme. L’aumento della frequenza e dell’intensità di questi eventi impone una riflessione sull’urgenza di adottare misure preventive più efficaci. Una gestione territoriale adeguata, che tenga conto della crescente vulnerabilità climatica della regione, è ormai essenziale per affrontare le sfide che il cambiamento climatico sta imponendo.

