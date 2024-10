Allerta Meteo: il ciclone Mediterraneo potrebbe provocare alluvioni devastanti sulla Calabria ionica

MeteoWeb

Con gli ultimi aggiornamenti, le principali elaborazioni dei modelli meteorologici hanno confermato una situazione già critica per quanto riguarda il ciclone in formazione nella seconda metà della settimana. In particolare, cresce la preoccupazione per le regioni del Sud Italia, che potrebbero essere il bersaglio principale di questo sistema perturbato. Secondo le previsioni, il ciclone si svilupperà tra giovedì e venerdì nel Mar Tirreno, ma la sua traiettoria rimane ancora incerta e potrebbe subire ulteriori modifiche nei prossimi giorni. Tuttavia, allo stato attuale, la rotta prevista risulta particolarmente preoccupante per alcune regioni meridionali, che potrebbero trovarsi al centro degli impatti più significativi.

Le simulazioni indicano che il ciclone potrebbe formarsi nel basso Tirreno, posizionandosi tra la Sardegna e la Sicilia. Da qui, è probabile che il vortice inizi a muoversi lentamente verso ovest, spingendosi verso il Marocco, per poi risalire di nuovo verso nord, restando confinato nella parte meridionale del Tirreno. Questo comportamento suggerisce che non ci troveremo di fronte a una classica perturbazione di passaggio, ma piuttosto a un ciclone ben strutturato e stazionario, che potrebbe rimanere bloccato nelle acque meridionali del Mediterraneo, caratterizzate da elevate temperature superficiali e quindi ricche di energia.

Questa configurazione potrebbe generare precipitazioni abbondanti e prolungate, oltre a venti intensi, soprattutto lungo le coste delle regioni meridionali. La lentezza dei movimenti del ciclone e la sua permanenza in una zona di mare particolarmente calda aumentano il rischio di fenomeni estremi, come temporali violenti e alluvioni lampo. Le regioni più esposte includono la Sicilia e la Calabria ionica, la Campania e la Sardegna meridionale, dove potrebbero verificarsi accumuli di pioggia significativi, con il rischio di dissesti idrogeologici e inondazioni.

L’incertezza sulla traiettoria esatta del ciclone rende difficile prevedere con precisione quali aree saranno maggiormente colpite, ma è chiaro che la situazione richiederà un monitoraggio costante nei prossimi giorni. I cittadini delle regioni interessate dovranno prepararsi a condizioni meteorologiche avverse, con la possibilità di interruzioni dei servizi, allagamenti e disagi nei trasporti.

Vi raccomandiamo di seguire gli aggiornamenti dei bollettini meteorologici ufficiali e di adottare tutte le misure preventive necessarie per limitare i danni. L’arrivo di un ciclone così potente e persistente potrebbe rappresentare una seria minaccia, non solo per le infrastrutture, ma anche per la sicurezza delle persone. La protezione civile è già in stato di allerta, pronta a intervenire in caso di emergenza, ma la prevenzione da parte dei cittadini rimane fondamentale.

I prossimi giorni saranno cruciali per comprendere l’evoluzione del ciclone e il suo impatto effettivo sul Sud Italia. La possibilità di alluvioni lampo e forti venti non deve essere sottovalutata, e sarà importante prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici per affrontare con maggiore sicurezza un evento che si preannuncia pericoloso.

