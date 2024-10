Allerta Meteo, il maltempo del weekend sul calcio: buone notizie per la serie A, tante partite a rischio rinvio in serie B e C

MeteoWeb

La Serie A affronta in modo particolarmente fortunato il primo weekend autunnale condizionato dal forte maltempo in tutt’Italia. A meno di clamorosi ribaltoni meteo, infatti, l’8ª giornata di serie A si disputerà senza alcun problema nonostante le forti piogge e i temporali che imperversano sull’Italia. Non, però, in concomitanza con le partite. A Como, ad esempio, nella prima partita della giornata in programma alle 15:00 di sabato pomeriggio tra le due neopromosse “di lusso” Como e Parma, potrebbe esserci una debole pioggia dopo i nubifragi dei giorni scorsi e prima del diluvio del sabato sera. Poche ore di tregua, o comunque maltempo meno forte, basteranno a consentire il regolare svolgimento del match. Fosse stata alle 20:40, probabilmente sarebbe stata rinviata.

E invece alle 20:45 è in programma Juventus-Lazio. Anche Torino viene da giorni e giorni di piogge torrenziali, ma sabato sera ci sarà anche qui soltanto una pioggia debole che non comprometterà in alcun modo il regolare svolgimento del match.

Sempre sabato alle ore 15:00 si gioca un’altra partita che se fosse stata in programma uno o due giorni prima non si sarebbe giocata: Genoa-Bologna. La partita tra le due squadre rossoblù, invece, si giocherà regolarmente con cielo coperto e qualche debole pioggia.

Alle ore 18 di sabato si giocherà anche Milan-Udinese a San Siro: quattro partite su quattro nel famoso “triangolo industriale” del Nord/Ovest tra Lombardia, Piemonte e Liguria. E quattro partite su quattro con la pioggia: anche a San Siro, infatti, pioverà per tutto il tempo della gara, anche in modo intenso nel secondo tempo, ma anche in questo caso non ci sarà alcun problema per il regolare svolgimento della partita che non verrà rinviata.

In ogni caso, in tutte e 4 le partite del sabato di serie A si giocherà sotto la pioggia.

Domenica andrà un po’ meglio. Si inizia alle 12:30 con la trasferta della capolista Napoli a Empoli. Il cielo sarà sereno e il clima sarà mite, con +24°C. Alle ore 15:00 in campo Lecce-Fiorentina (cielo coperto, debole pioggia) e Venezia-Atalanta (cielo nuvoloso). Il programma domenicale continua con Cagliari-Torino alle ore 18:00 (anche qui cielo coperto, clima mite con +22°C) e si conclude con il big match Roma-Inter all’Olimpico di Roma in una splendida serata: cielo stellato e +19°C. Quella di domenica a Roma sarà la prima giornata senza pioggia nelle ultime quattro, dopo i nubifragi dei giorni precedenti (sabato compreso).

La fortuna della serie A continua nel posticipo serale del lunedì: alle 20:45 mentre il Sud Italia sarà sconvolto dal maltempo, con il Ciclone Mediterraneo nel picco del suo transito su Calabria e Sicilia, si giocherà un Verona-Monza in condizioni tranquillissime al Bentegodi. Su Verona, infatti, il cielo sarà completamente stellato e la temperatura di +16°C.

Allerta Meteo: la situazione in serie B, tante partite a rischio

Non sarà altrettanto fortunata la serie B per la sua 9ª giornata di campionato. E’ molto difficile che si possano giocare Cittadella-Cosenza e Modena-Palermo, entrambe in programma alle ore 15:00 di sabato pomeriggio in due località che proprio in quel momento saranno colpite da piogge alluvionali che tra l’altro saranno già iniziate dal mattino e quindi avranno già reso il terreno completamente impraticabile.

Pioggia anche a Bolzano per Sudtirol-Pisa, a Brescia per Brescia-Sassuolo e a Carrara per Carrarese-Mantova, ma in questi tre casi il rischio di rinvio è meno alto (seppur sussistente).

Si giocheranno invece regolarmente tutte le partite della domenica così come la sfida di sabato pomeriggio tra Salernitana e Spezia, in Campania, l’unica del sabato senza pioggia per la serie cadetta.

In serie C le partite a rischio sono molte di più in tutti i gironi.

