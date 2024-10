Allerta Meteo, imminenti fenomeni intensi: rischio alluvioni lampo e tornado, il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per piogge intense e persistenti, con rischio alluvioni lampo e tornado: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 24 ottobre 2024, alle 8 di domani venerdì 25 ottobre 2024. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso sulle regioni centro-occidentali del Mediterraneo principalmente per piogge da forti a eccessive e un rischio isolato di tornado/forti raffiche.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Situazione sinottica stabile, con un’area di alta pressione sopra il Mar Ionio e un’altra che si sta espandendo dall’Europa centrale verso la Scandinavia, riporta il bollettino ESTOFEX. Nel frattempo, una vasta area di bassa pressione si trova a Ovest dell’Europa. Un’area di bassa pressione in movimento si sposta verso il Golfo di Biscaglia, spingendo una depressione sulla Germania verso Nord/Est. Un fronte calde in formazione sul Mediterraneo occidentale sarà il principale punto di attenzione per l’attività convettiva (DMC).

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Il bollettino ESTOFEX per l’Italia prevede condizioni meteo instabili, in particolare nell’area della Sardegna. Venti da Sud e Sud/Est stanno portando umidità moderata dalla regione Nord di Algeria e Tunisia verso la Sardegna. Ci sarà instabilità atmosferica, con temporali che potrebbero svilupparsi a causa della convergenza tra diverse correnti d’aria.

Nell’area è stata emessa un’allerta di livello 1, che copre il rischio di piogge intense e persistenti, con possibili accumuli superiori a 100 mm in 24 ore e rischio di alluvioni lampo. C’è anche una possibilità isolata di tornado e forti raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.