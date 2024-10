Allerta Meteo, Italia assetata: la mappa delle regioni a rischio desertificazione

MeteoWeb

Il rischio di siccità sta diventando una preoccupazione crescente in Italia, con diverse regioni già alle prese con carenze idriche e prospettive poco incoraggianti per il futuro. A soffrire maggiormente sono le regioni del Sud e del Centro-Sud, dove le risorse idriche sono messe a dura prova dalla diminuzione delle precipitazioni, dall’aumento delle temperature e da un’elevata evaporazione. A queste cause naturali si aggiungono pratiche di gestione dell’acqua spesso inadeguate, che aggravano ulteriormente il problema.

Le regioni del Sud Italia risultano particolarmente vulnerabili. La Sicilia è un esempio emblematico: qui 39 comuni hanno già dovuto introdurre misure di razionamento idrico per far fronte alla scarsità d’acqua. La Sardegna, a sua volta, registra un deficit idrico significativo, con gli invasi che mostrano una riduzione di 380 milioni di metri cubi rispetto alla capacità normale. In Calabria, le province di Crotone e Reggio Calabria sono state dichiarate in stato di emergenza a causa della carenza d’acqua, con ripercussioni per l’agricoltura e la vita quotidiana degli abitanti.

Anche alcune regioni del Centro-Sud mostrano segnali preoccupanti. Nelle Marche, ad esempio, le province di Fermo, Ascoli Piceno, Pesaro-Urbino, Macerata e parte di Ancona stanno registrando criticità significative, con riserve idriche ridotte che limitano la disponibilità per l’uso agricolo e domestico. In Abruzzo, si osserva una diminuzione della disponibilità idrica in molte delle principali fonti di approvvigionamento, mettendo a rischio non solo l’irrigazione ma anche l’acqua potabile. Il Lazio, in particolare lungo la dorsale appenninica, sta affrontando situazioni simili, con possibili riduzioni di pressione nelle reti idriche.

Inaspettatamente, anche alcune aree del Nord Italia sono a rischio siccità, come dimostra il caso del Piemonte, che ha vissuto episodi di scarsità d’acqua negli ultimi anni, soprattutto durante i periodi estivi. Queste criticità mettono in luce la necessità di adattare le infrastrutture e le strategie di gestione idrica anche nelle regioni settentrionali.

Le prospettive future indicano un possibile aggravarsi della situazione, con previsioni di siccità sempre più frequenti e intense soprattutto nelle regioni meridionali e insulari. La combinazione di precipitazioni sempre più scarse e temperature in aumento, causate anche dai cambiamenti climatici, rende urgente un approccio sistemico alla gestione dell’acqua. Strategie di adattamento e tecnologie per il risparmio idrico saranno cruciali per ridurre gli impatti sulle popolazioni e sull’ambiente.

In conclusione, la sfida delle siccità future richiede interventi immediati, come un miglioramento nella gestione delle risorse idriche, investimenti in infrastrutture per la conservazione dell’acqua e politiche che incentivino un uso sostenibile delle risorse. Solo un’azione coordinata potrà aiutare l’Italia a mitigare gli effetti di una crisi idrica sempre più imminente, salvaguardando il benessere delle comunità e la resilienza dell’ambiente.

