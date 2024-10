Allerta Meteo: la prossima settimana un ciclone mediterraneo su Sicilia e Calabria

MeteoWeb

Le dinamiche del cambiamento climatico stanno rendendo sempre più evidenti l’intensità e la variabilità degli eventi atmosferici, facilitando passaggi improvvisi da condizioni estreme di caldo a ondate di freddo e da prolungati periodi di siccità a forti piogge. Secondo le ultime proiezioni del modello meteorologico GFS, la Sicilia e la Calabria potrebbero affrontare, la prossima settimana, un evento meteorologico estremo a causa di un ciclone nordafricano che attraverserà la Sicilia da ovest verso est, portando intense precipitazioni.

Le prime aree a essere interessate dal ciclone saranno probabilmente le province di Trapani e Palermo, con un impatto significativo già a partire da martedì notte e la mattinata di mercoledì 9. In seguito, le piogge si sposteranno verso l’Agrigentino nella mattinata, per poi concentrarsi nel pomeriggio e nella giornata di giovedì 10 sui settori sudorientali della Sicilia. Ragusa, Siracusa e Catania sono particolarmente esposte ai forti temporali, prima che il ciclone si sposti ulteriormente verso il Mar Ionio, influenzando anche il sud della Calabria, in particolare l’area del Reggino.

Le stime attuali suggeriscono che le province di Trapani e Palermo potrebbero accumulare tra i 50 e i 70 mm di pioggia. Sebbene questi accumuli non siano straordinari, sono comunque sufficienti a creare possibili disagi, soprattutto nelle aree urbane più vulnerabili. Le previsioni sono invece più critiche per le province di Ragusa, Siracusa e per la città di Reggio Calabria, dove si attendono accumuli di oltre 100 mm. Tali quantità di precipitazioni potrebbero facilmente portare a situazioni di emergenza, inclusi allagamenti locali e smottamenti nelle aree a rischio idrogeologico.

Anche per Catania e Messina, le proiezioni meteorologiche indicano accumuli di pioggia tra i 70 e gli 80 mm. Questi quantitativi potrebbero causare allagamenti urbani, con potenziali problemi alla viabilità e alle infrastrutture locali. Le autorità locali hanno già messo in guardia la popolazione, sottolineando l’importanza di essere pronti a gestire i disagi legati a un simile evento meteorologico e di seguire con attenzione le indicazioni fornite.

Da giorni si sta parlando di questa possibile ondata di maltempo, alimentando sia la speranza di alleviare la siccità sull’isola, sia il timore di un’emergenza legata alle alluvioni. È cruciale ricordare che passare da una situazione di scarsità d’acqua a un’emergenza alluvionale rappresenta una seria minaccia per il territorio e la popolazione. Pertanto, è essenziale monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo e prepararsi adeguatamente a questa potenziale fase di maltempo estremo, adottando tutte le misure necessarie per minimizzare l’impatto delle piogge intense.

