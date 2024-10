Allerta Meteo Liguria: forti temporali e bombe d’acqua

MeteoWeb

La giornata di martedì 8 ottobre sarà caratterizzata da un’importante intensificazione del maltempo sul Nord e parte del Centro Italia. Un fronte perturbato determinerà precipitazioni da abbondanti a molto abbondanti, inizialmente sulla Liguria, per poi estendersi velocemente verso il Piemonte e il Nord-Est, toccando Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Anche il Centro sarà coinvolto, con forti piogge in Toscana, Lazio e nell’Umbria occidentale. A Roma, il rischio di allagamenti rimane elevato. L’Emilia Romagna, invece, subirà effetti più attenuati.

Dopo questa intensa ondata di maltempo, mercoledì 9 porterà una temporanea schiarita grazie ai venti di Libeccio, ma non sarà una pausa lunga: giovedì 10 una nuova perturbazione raggiungerà il Nord Italia, con fenomeni intensi soprattutto sui settori alpini, prealpini e nelle pianure settentrionali. In Toscana, si attendono piogge ma meno intense. Nelle altre regioni, si prevedono invece cieli più sereni e un aumento delle temperature, con picchi di 34°C in Sicilia.

Occhi puntati sulla Liguria

La Liguria sarà particolarmente colpita dal maltempo, con piogge diffuse e di forte intensità. Rovesci e temporali saranno persistenti, soprattutto nella mattinata e nelle aree centrali e orientali della regione. Gli accumuli di pioggia previsti sono rilevanti: Genova potrebbe arrivare ad oltre 110 mm, La Spezia fino a 100 mm, Savona a 75 mm e Imperia a 70 mm. Si raccomanda la massima prudenza, data la possibilità di allagamenti e dissesti idrogeologici.

