Allerta Meteo Lombardia: forte maltempo nelle prossime ore, codice rosso

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 8 ottobre 2024, una allerta meteo codice rosso per rischio idrogeologico, arancione per rischio idraulico, giallo per temporali e vento forte. Nella seconda parte della giornata di oggi, 8 ottobre, “sono attese precipitazioni diffuse moderate o forti, anche a carattere di rovescio e temporale, con tendenza all’attenuazione ed esaurimento verso sera a partire dai settori occidentali. Su Valchiavenna, Media Valtellina, Orobie Bergamasche e Valcamonica accumuli areali tra 80 e 120 mm/12h, localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 140-180 mm/24h. Relativamente alla zona Media – Bassa Valtellina, gli accumuli più elevati risultano più probabili sulla zone retiche (in particolare Val Masino e Val Malenco). Sull’Appennino e sui restanti settori alpini e prealpini accumuli areali tra 60 e 80 mm/12h. Venti nei bassi strati moderati o forti orientali o meridionali, diffusamente forti in quota, in attenuazione dal tardo pomeriggio“.

Nella notte di domani, 9 ottobre, “prevista residua instabilità sui settori orientali, mentre nella mattinata precipitazioni assenti o occasionali. Da metà pomeriggio si attendono precipitazioni in ripresa sparse, tendenti a risultare diffuse in serata. Ventilazione dai quadranti orientali e meridionali inizialmente deboli, dal pomeriggio rinforzi oltre 700 metri fino a moderati o forti“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Maltempo, a Milano allerta arancione fino a mezzanotte

A Milano prosegue fino alla mezzanotte l’allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e idrico emanata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Sono previste piogge copiose: per tale motivo si invitano i cittadini a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi.

