Allerta Meteo, l’uragano Kirk si trasforma: onde giganti di 15 metri minacciano le Azzorre

L’uragano Kirk continua a spostarsi verso nord-ovest, mantenendo la sua categoria 4, un indicatore della sua estrema potenza. Attualmente si muove a 11 nodi, e gli esperti prevedono che la sua evoluzione sarà segnata da una transizione significativa all’inizio della prossima settimana. In questo periodo, Kirk si trasformerà in un ciclone extratropicale, un processo noto come “extra-tropical transition”, caratteristico dei sistemi che si spostano verso latitudini più alte e incontrano i venti occidentali.

Con questo cambiamento, si attende che Kirk modifichi la sua rotta virando verso nord-est, accelerando mentre attraversa le acque più fredde del Nord Atlantico, in particolare a nord delle Azzorre. Questo processo di transizione implica che, sebbene l’uragano possa perdere alcune delle sue caratteristiche tropicali, esso manterrà una significativa forza distruttiva, estendendo i suoi effetti su una vasta area.

Le previsioni più preoccupanti riguardano l’altezza delle onde che Kirk potrebbe generare una volta giunto nelle vicinanze delle Azzorre. Si stimano onde fino a 15 metri, un rischio considerevole sia per i naviganti sia per le coste dell’arcipelago. Le autorità locali stanno predisponendo misure preventive e avvisi per evitare situazioni di emergenza durante il passaggio della tempesta.

Il fenomeno della transizione extratropicale non comporta una diminuzione immediata della pericolosità di Kirk. Al contrario, con il cambiamento di struttura, la tempesta può estendere la propria influenza su una regione più ampia, provocando venti forti e mareggiate intense. Gli abitanti delle Azzorre e le imbarcazioni in transito nelle vicinanze dovranno prepararsi a condizioni potenzialmente pericolose, con l’intento di minimizzare danni e garantire la sicurezza di persone e beni.

