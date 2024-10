Allerta Meteo Napoli: parchi chiusi anche domani

MeteoWeb

In seguito alla proroga fino alla mezzanotte di domenica 20 ottobre dell’allerta meteo in Campania, a Napoli rimarranno chiusi anche nella giornata di domani, domenica 20 ottobre, i parchi cittadini e i grandi parchi sportivi all’aperto. Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Gli accessi al Complesso Monumentale di Castel Nuovo e al suo Museo Civico resteranno interdetti al pubblico per motivi di sicurezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

