Allerta Meteo: nuovo devastante ciclone in arrivo sull’Italia, rischio frane, smottamenti e allagamenti

MeteoWeb

Mentre in Emilia-Romagna si continua a fronteggiare le conseguenze delle recenti alluvioni e nuove emergenze si sono verificate in Calabria e Sicilia, le previsioni meteorologiche confermano l’arrivo di un nuovo sistema perturbato di origine atlantica che potrebbe interessare l’Italia a partire dal 24-25 ottobre. Secondo i principali modelli meteorologici, tra cui GFS ed ECMWF, è attesa la formazione di una saccatura atlantica che penetrerà nel Mediterraneo centro-occidentale, con il suo minimo posizionato sulle Isole Britanniche, lasciando il nostro Paese nella parte ascendente dell’onda ciclonica, la zona più favorevole alla genesi di nuovi cicloni.

Questa configurazione barica sinottica suggerisce che le prime precipitazioni potrebbero manifestarsi già il 24 ottobre, colpendo prevalentemente le regioni occidentali e tirreniche. Il maltempo dovrebbe intensificarsi ulteriormente il 25 ottobre, con piogge più consistenti su gran parte delle aree interessate. Le elaborazioni serali del modello ECMWF ipotizzano inoltre la formazione di un vortice ciclonico al suolo tra la Corsica e la Sardegna, il che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, portando a un peggioramento delle condizioni meteorologiche su scala più ampia. Altri modelli, invece, prevedono un’evoluzione leggermente diversa, con la saccatura che potrebbe scivolare verso sud-ovest, influenzando l’Italia in modo meno marcato.

La situazione, tuttavia, rimane incerta e le previsioni potrebbero subire variazioni nei prossimi giorni. La delicatezza di questo scenario risiede nel fatto che le piogge previste potrebbero interessare territori già fortemente provati dagli eventi alluvionali recenti, in particolare l’Emilia-Romagna, dove i danni provocati dalle esondazioni sono ancora evidenti.

In ogni caso, l’evoluzione della saccatura dovrà essere monitorata attentamente, poiché un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche potrebbe mettere ulteriormente a rischio le regioni colpite da frane, allagamenti e disagi causati dalle piogge torrenziali. Il maltempo atteso potrebbe rappresentare una nuova sfida per la Protezione Civile, già impegnata nella gestione delle emergenze in corso, sottolineando la necessità di una vigilanza costante per mitigare i possibili effetti negativi di questi eventi meteorologici estremi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.