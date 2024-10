Allerta Meteo: temporali e bombe d’acqua colpiranno ancora Nord e regioni tirreniche

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, l’Italia sarà interessata da un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa dell’affondo di una saccatura nord-atlantica che investirà principalmente la Penisola Iberica. Sebbene l’Italia non sarà colpita direttamente dal cuore della perturbazione, l’influenza di questa dinamica atmosferica si farà sentire con un aumento dell’instabilità, soprattutto al Nord e su parte del Centro, in particolare lungo il versante tirrenico.

Il peggioramento si manifesterà con maggiore intensità tra venerdì e sabato, quando sono previste piogge diffuse e temporali, che potrebbero intensificarsi ulteriormente nel corso del weekend. I fenomeni saranno variabili, spaziando da precipitazioni sparse a temporali più organizzati. Particolare attenzione va rivolta alle regioni del Nord-Ovest, come Liguria, Piemonte e Lombardia, dove è previsto un rischio elevato di temporali autorigeneranti. Questi fenomeni, caratterizzati dalla loro capacità di rigenerarsi continuamente sulla stessa area, possono provocare accumuli di pioggia molto elevati in breve tempo, aumentando il rischio di allagamenti e disagi per la viabilità.

La natura dei temporali autorigeneranti rende questi eventi particolarmente pericolosi per le zone vulnerabili, dove il territorio può rapidamente saturarsi di acqua, causando frane, smottamenti e problemi di circolazione stradale. Sarà quindi fondamentale monitorare da vicino l’evoluzione dei fenomeni nelle prossime ore, soprattutto nelle aree maggiormente esposte.

Per quanto riguarda l’evoluzione meteorologica successiva, il quadro previsionale resta incerto. Alcuni modelli indicano che, a partire da domenica e per l’inizio della prossima settimana, la saccatura potrebbe isolarsi tra la Penisola Iberica e il Marocco. Questo scenario favorirebbe un miglioramento delle condizioni meteorologiche in Italia, con la formazione di un promontorio anticiclonico che riporterebbe stabilità atmosferica su gran parte del territorio. Tuttavia, altre proiezioni suggeriscono che l’instabilità potrebbe persistere, con ulteriori episodi di maltempo che continuerebbero a interessare diverse regioni.

La situazione rimane dunque da seguire con attenzione, ragion per cui continueremo a fornire aggiornamenti cruciali per garantire la sicurezza della popolazione, soprattutto nelle zone più a rischio di fenomeni intensi.

