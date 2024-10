Allerta Meteo, oggi forti piogge convettive e grandinate: al via eccezionale ondata di maltempo

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 18 ottobre 2024, per una violenta ondata di maltempo che assedierà l’Italia per giorni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una saccatura evolverà nel corso della giornata a goccia fredda in quota tra Francia meridionale e nordovest Italia, mentre al suolo un largo minimo di bassa pressione traslerà dal Mar Ligure in mattinata al medio-basso tirreno in serata. Sul settore tirrenico e al centro sud la sinottica favorirà il rischio di forti piogge convettive grazie alla costante alimentazione di venti caldi e umidi meridionali, mentre su alcune zone del nord Italia a livello 1 prevarrà il rischio di grandinate per l’avvicinarsi del core freddo a 500 hPa da occidente,” si legge nel bollettino PRETEMP “Lungo il margine orientale della saccatura sarà presente un’estesa area di divergenza della corrente a getto distribuita tra Sicilia, centro e nordest Italia, che favorirà la convezione. Nel mare Tirreno è stato emesso un livello 2 per flash floods e un livello 1 per grandine“.

PRETEMP invita “a seguire i comunicati di allerta ufficiali emessi dalla Protezione Civile“.

Focus su Mar Tirreno, basso Lazio, alta Campania, Canale di Sicilia, Trapanese a livello 2

“Il richiamo di vento caldo e umido di ostro della bassa pressione costituirà un LLJ dal canale di Sicilia davanti a un marcato fronte freddo in lenta evoluzione a oriente. Nelle prime ore della giornata e fino al primo pomeriggio sarà attiva una lingua di MLCAPE con valori fino a oltre 1000 J/Kg dal canale di Sicilia al basso Lazio,” spiega il bollettino PRETEMP. “Lungo questa fascia saranno presenti valori di PWAT fino a 50 mm e i modelli simulano la formazione di diversi sistemi autorigeneranti back building che sfruttando l’orografia apprnninica e il parallelismo tra convergenza e venti in quota potrebbero assumere carattere semistazionario. Essi potrebbero portare forti piogge convettive nell’ordine di 150/200 mm/12 h (o localmente maggiori) tra basso Lazio e alta Campania e successivamente tra pomeriggio e sera sull’ovest della Sicilia. Non si esclude del tutto la formazione di una supercella”.

“Un livello 1 per forti piogge varrà ancora per la Toscana in fase notturna e per parti di Campania e Sicilia interessate ancora marginalmente del fronte domani sera; mentre sulle zone più orientali del sud varrà ancora un livello 0 per piogge, in quanto nella zona prefrontale sarà ancora attivo uno strato di inibizione (CAP). Qui eventuali celle potrebbero partire per il sollevamento orografico dei venti umidi meridionali da parte dei monti più alti,” prosegue il bollettino. “Lungo la fascia a livello 2 il DLS aumenterà fino a 20 m/s, per cui non si escludono grandinate fino a medie dimensioni, specialmente in coda ai sistemi temporaleschi e qualche raffica di vento per la Delta Theta E in abbassamento a -10/-12“.

“Più a nordovest in direzione della Sardegna e del Mar Ligure prevarrà il rischio di isolate trombe marine e grandinate di piccole dimensioni, per il sopraggiungere di aria più fredda in quota che abbasserà i valori di lapse rate, mentre il CAPE nei primi 3 km sarà attorno a 250/300 J/Kg e l’LCL a 3-500 m. Questi temporali post frontali potrebbero sfruttare l’orografia delle catene montuose di Corsica e Sardegna per formarsi“.

Allerta Meteo al Nord Italia

“Su queste zone il periodo di maggior rischio per i temporali va dal pomeriggio alla sera. Nel nordest, i valori di CAPE saranno maggiori per la risalita di scirocco dall’Adriatico su Romagna, basso Veneto e Friuli e potranno raggiungere 7/1000 J/Kg. Sarà attiva nel tardo pomeriggio una linea di convergenza tra un barrier jet da nordest e lo scirocco che si posizionerà sulle basse pianure tra Triveneto e Romagna. Lungo di essa potrebbero formarsi alcune multicelle, che potrebbero dar luogo a grandinate fino a medie dimensioni, soprattutto in Romagna grazie al buon shear direzionale e le possibili schiarite. Inoltre, specialmente sul Friuli, alcuni lam simulano forti precipitazioni convettive fino a 100/150 mm in poche ore, per cui sarà valido anche un livello 1 per forti piogge. Sebbene forse inizialmente inibite dallo scirocco, non si esclude la formazione di trombe marine in alto Adriatico verso sera,” riporta il bollettino PRETEMP. “Sul nordovest Italia i valori di CAPE saranno inizialmente scarsi o assenti, ma l’aria fredda in quota potrebbe instabilizzare il profilo nella seconda parte della giornata permettendo isolate grandinate di piccole dimensioni sparse“.

