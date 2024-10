Allerta Meteo, “allarme alluvioni catastrofiche in una regione”: weekend estremo in Italia, i bollettini ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per piogge estreme in Italia, con alto rischio alluvioni: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un doppio avviso valido dalle 8 di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, alle 8 di domenica 20 ottobre 2024. In dettaglio, il bollettino valido per 24 ore, dalle 8 di oggi alle 8 di domani, prevede aree di livello 2 per l’Italia nordorientale, sull’Italia centro-occidentale, su parti dell’Italia meridionale, su parti della Sicilia e sul Mar Nero orientale per pioggia eccessiva. Le aree di livello 1 circondano tutte le aree di livello 2 per un pericolo simile con probabilità inferiori. Inoltre lungo le coste sono possibili alcuni tornado. Esiste un rischio isolato di grandine di grandi dimensioni sulla parte orientale della Tunisia, accanto ad alcune raffiche forti/severe sull’Italia nordoccidentale (passaggio del fronte freddo). Un livello 1 è stato emesso per la Francia nordorientale e nell’estremo Ovest della Germania, principalmente per forti piogge.

Per quanto riguarda il bollettino valido per le successive 24 ore, dalle 8 di domani alle 8 di domenica 20 ottobre, ESTOFEX prevede un livello 2 per parti dell’Italia meridionale e del Mar Nero orientale per pioggia eccessiva. Il livello 1 circonda entrambe le aree del livello 2 e il rischio principale è rappresentato da forti piogge. Le aree costiere potrebbero essere esposte a un rischio isolato di tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un anticiclone stazionario su Scandinavia e Russia nord-occidentale spinge una bassa pressione isolata dal Mediterraneo occidentale verso Sud/Est, fino in Tunisia, riporta il bollettino ESTOFEX. Un’altra bassa pressione si trova sul Mar Nero senza grandi spostamenti previsti. La depressione che si sposta verso Sud/Est crea una debole area di bassa pressione nel Golfo di Gabes e nello Stretto di Sicilia, con previsioni divergenti, evidenzia l’avviso. Una vasta linea frontale si estende dall’Europa centrale all’Algeria settentrionale, generando attività temporalesca lungo questi fronti.

In seguito (bollettino valido da sabato a domenica mattina) il bollettino riporta l’assenza di sostanziali cambiamenti rispetto alle previsioni meteo severe del giorno precedente. Un’area di bassa pressione rimane bloccata su Tunisia, Sicilia e Sardegna, senza possibilità di spostarsi, mentre un’altra persiste sul Mar Nero orientale. Una vasta zona di bassa pressione si forma sul Mediterraneo centrale, con diversi vortici che si spostano, uno a Sud della Sicilia e un altro sul Mar Tirreno. Un fronte ondulato porta umidità verso il Sud Italia. Si prevede “un possibile evento di pioggia intensa di più giorni al Sud Italia, con rischio di alluvioni catastrofiche in Calabria, dove potrebbero cadere oltre 300-600 l/m²,” sottolinea il bollettino ESTOFEX.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Tra le 8 di oggi, venerdì 18 ottobre, e le 8 di domenica 20 ottobre, il tempo in Italia sarà caratterizzato da condizioni meteo molto instabili, con rischio di piogge intense e temporali, in particolare al Sud e sulle isole. Un fronte freddo attraverserà il Mar Tirreno, rallentando e diventando quasi stazionario, spiega il bollettino ESTOFEX. Questo fronte creerà una zona di convergenza di bassa pressione che si sposterà lentamente verso Est, influenzando la Sicilia e le aree tra Roma e Napoli. Oggi si prevedono numerosi temporali lenti, soprattutto in mare, ma nella serata la situazione potrebbe peggiorare.

In particolare, un sistema temporalesco quasi stazionario (MCS) potrebbe svilupparsi vicino alla Sicilia, con possibilità di forti piogge durante la notte. Le aree più a rischio sono la Sicilia occidentale, tra Palermo, Agrigento e Caltanissetta, sottolinea il bollettino. Piogge molto intense potrebbero causare alluvioni lampo, con accumuli di pioggia tra 100 e 400 mm in poche ore.

Anche tra Roma e Napoli ci sarà rischio di piogge abbondanti. Sabato, la situazione rimarrà instabile, con possibili accumuli di pioggia significativi, soprattutto nel Sud Italia e nel mar Tirreno, con un picco di attività previsto di notte.

Le mappe

