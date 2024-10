Allerta Meteo, oggi forti temporali e trombe marine: ecco la MAPPA delle regioni colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo, oggi 22 ottobre 2024 per forti temporali, nubifragi e trombe marine, in diverse regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Un minimo di pressione nei pressi della Tunisia e la presenza di un massimo più a est generano una ventilazione umida da SE sulle regioni meridionali. In quota è prevista una zona di divergenza nei pressi della Sicilia che dovrebbe aiutare la formazione della convezione profonda, la quale interagirà probabilmente con la complessa orografia presente sul dominio di previsione, andando ad esaltare localmente i fenomeni temporaleschi,” riporta il bollettino PRETEMP.

Viene dunque emesso “un livello 2 tra Sicilia orientale e Calabria ionica per il rischio della formazione di un temporale semi-stazionario durante la mattinata che potrebbe scaricare al suolo piogge abbondanti in brevi lassi di tempo su terreni già stressati dalle recenti piogge, vale un livello 1 per trombe marine“.

Il livello 1 “sulle zone tirreniche si riferisce soprattutto alla possibilità di forti piogge durante il pomeriggio anche qui su terreni già provati. Possibile anche qualche tromba marina“.

Inoltre, il livello 1 “sulla Sardegna evidenzia la possibilità di temporali forti con rovesci tra la serata di martedì e la notte successiva. Anche qui rimane possibile lo sviluppo di trombe marine“.

Infine, “un più ampio livello 0 per fenomeni convettivi isolati comprende gran parte del centro-sud“.

Nuova Allerta Meteo in Sicilia

Al mattino, prosegue il bollettino PRETEMP, “la presenza di un flusso costante di aria umida da sud-est sulla Sicilia orientale e la Calabria meridionale e la sua interazione con l’orografia potrebbero generale fenomeni precipitativi intensi, con carattere di persistenza sull’area, motivo per cui per queste zone viene emesso un livello 2. Su tale area infatti alcuni modelli come Swiss Nowcasting, Swiss 4×4 e Swiss EZ4 mostrano la possibilità di sviluppo di temporali autorigeneranti in un contesto piuttosto umido con Dew Point fino a 20°C e PWAT fino a 40mm. In particolare, l’interazione tra l’orografia locale con il vento sinottico ed i cold pools potrebbero mantenere attivo un sistema temporalesco capace di provocare nubifragi grazie agli elevati rain rate forzati sia dall’orografia che dal profilo umido simulato nei radiosondaggi, con CAPE distribuito uniformemente lungo tutta la colonna. Gli LCL assai bassi (attorno ai 300-500 metri) uniti alla ventilazione sciroccale e al CAPE 0-3 km > 200 J/kg suggeriscono anche la possibilità di fenomeni vorticosi con possibile interessamento della costa. L’ampia zona di divergenza in quota a sud dell’isola favorirà l’innesco di altri fenomeni convettivi, in estensione verso nord-ovest allo Stretto di Sicilia. Qui saranno possibili fenomeni intensi per via delle condizioni di instabilità (CAPE > 1000 J/Kg) nonostante il DLS piuttosto basso porti a escludere fenomeni particolarmente organizzati“.

Temporali in Sardegna

In Sardegna “dopo la risalita di un fronte caldo da SE, dovrebbe formarsi una linea di convergenza in prossimità delle coste meridionali, lungo la quale dovrebbero svilupparsi temporali anche stazionari capaci di generare forti piogge poiché inseriti in un ambiente umido con PWAT attorno ai 40mm e CAPE verso i 1500 J/kg, soprattutto sul mare, dov’è più probabile la convezione. Tuttavia, i modelli prevedono un’intensificazione dello Scirocco che potrebbe avvicinare i fenomeni alla costa, specie quella di Sud-Est. Viene dunque emesso un livello 1 per forti precipitazioni, più probabili a partire da martedì notte/mercoledì. Anche qui saranno possibili trombe marine dati gli LCL bassi e valori sufficienti di CAPE 0-3 km“.

Instabilità sulle regioni tirreniche

Al largo delle coste di Campania, Lazio e Toscana PRETEMP segnala “condizioni di instabilità diffusa (CAPE > 500 J/Kg) specialmente più al sud. Qui sono anche attesi valori elevati di PWAT (> 35 mm) che favoriranno rovesci e raffiche lineari. Questa instabilità sarà prevalentemente concentrata nei bassi strati, con valori di CAPE 0-3 Km oltre i 200 J/Kg fra Campania e Lazio. Non si escludono quindi fenomeni vorticosi, anche se meno probabili per via dei valori limitati di LLS. I fenomeni convettivi in innesco sulla costa, dovrebbero poi propagarsi verso NNE e interessare anche le aree appenniniche interne nel corso del pomeriggio. Anche in questo caso i fenomeni potranno essere diffusi ma il DLS rimane basso“.

