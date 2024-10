Allerta Meteo: oggi rischio temporali, grandinate e trombe marine

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 5 ottobre, in alcuni settori della penisola, per temporali, possibili grandinate e trombe marine: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La saccatura che nei precedenti giorni ha influenzato le dinamiche meteorologiche sulla nostra Penisola, tenderà ad evolvere dapprima in tear-off nelle prime ore della giornata di sabato 5 ottobre 2024 e poi successivamente in cut-off a causa dell’azione di un promontorio anticiclonico tra Spagna, Francia occidentale e Isole Britanniche che tenderà ad espandersi verso nord-est. In contemporanea, il centro depressionario ubicato sul Tirreno centrale traslerà verso il medio-alto Adriatico e la Penisola Balcanica, continuando ad apportare condizioni di instabilità atmosferica, seppur non marcata, su parte delle Adriatiche e sul medio-basso Tirreno,” si legge nel bollettino PRETEMP.

In tal contesto, un livello 0 di pericolosità “sarà valido sulle regioni adriatiche, sui Balcani e sullo Ionio per temporali perlopiù a cella singola, a cui saranno associati possibili grandinate di piccole dimensioni. Non si esclude la genesi di trombe marine a largo della Romagna e più in generale sull’Adriatico, per la presenza di convergenze di basso livello“.

Un livello 0 sarà valido “sulle tirreniche soprattutto per la prima parte del giorno per temporali che potranno assumere carattere multicellulare di tipo lineare e a cui potranno essere associati fenomeni quali vento forte, nubifragi perlopiù localizzati e grandinate al più piccola dimensione“.

La situazione meteo su Medio-basso Tirreno, Puglia, Ionio

“La fenomenologia potrà svilupparsi nelle primissime ore della giornata a partire dalla Campania, quando una linea di nuclei temporaleschi potrà approcciare le coste e successivamente le aree interne,” si legge nel bollettino pubblicato nella serata di ieri e valido per l’intera giornata di oggi, sabato 5 ottobre. “L’instabilità, seppur non marcata, sarà incentivata da un rapido aumento dei gradienti orizzontali di temperatura e pressione a causa della presenza di un minimo depressionario collocato tra il Lazio e la Corsica, al quale sarà oltremodo associato il transito di un ramo della corrente a getto, che potrebbe incentivare la genesi di instabilità. In tal contesto si osserverà un aumento dei valori di Theta-E e di CAPE (il quale si porterà intorno ai 600-700 J/kg con picchi di 1000 J/kg), oltre allo sviluppo di una convergenza di venti al suolo proprio nelle adiacenze delle coste. Lo scarso wind-shear, tuttavia, non suggerisce una fenomenologia organizzata e sufficiente per l’emanazione di un livello 1. Col passare delle ore, l’instabilità potrà interessare anche la Calabria, Basilicata e Puglia, e varranno generalmente le stesse ipotesi fatte sopra“.

Settori adriatici e Balcani

“Sulle regioni adriatiche la fenomenologia sarà supportata soprattutto dall’afflusso di aria più fredda in quota (T < -20°C a 500 hPa), la quale potrà favorire l’insorgere di grandinate di piccole dimensioni, e da convergenze di basse livello che incentiveranno la genesi di trombe marine specie sulla Romagna. Tuttavia, lo scarso wind-shear ed i bassi valori di CAPE risulteranno essere sufficienti per lo sviluppo di instabilità, la quale non sarà marcata come nei precedenti giorni. Si attende, dunque, lo sviluppo di temporali poco mobili a causa della quasi totale assenza di correnti in quota,” sottolinea il bollettino.

