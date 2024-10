Allerta Meteo per il ponte di Ognissanti: l’autunno cede il passo al gelo invernale

MeteoWeb

Le festività di Halloween e del Ponte di Ognissanti potrebbero riservare un brusco cambiamento climatico, con l’arrivo di un’ondata di freddo che segnerà la fine del clima mite autunnale. Secondo le ultime analisi meteorologiche, dopo un periodo di maltempo tipicamente autunnale tra il 26 e il 27 ottobre, si prevede un netto cambiamento atmosferico per la fine del mese. I modelli a lungo termine indicano infatti l’arrivo di una massa d’aria di origine artica che potrebbe raggiungere l’Italia proprio in concomitanza con il 31 ottobre e il 1° novembre.

Questo affondo di aria fredda, proveniente dalle latitudini settentrionali, sembra destinato a interessare in primo luogo le regioni adriatiche, anche se il suo impatto potrebbe estendersi a una parte più ampia del Paese. Le correnti gelide, muovendosi verso sud, potrebbero interagire con un Mediterraneo ancora relativamente caldo, creando un’area di bassa pressione capace di generare eventi meteorologici significativi. Questa combinazione tra aria fredda e il calore residuo del mare potrebbe dar vita a forti precipitazioni su diverse regioni italiane.

Oltre alle piogge, l’arrivo di questa massa d’aria artica potrebbe favorire le prime nevicate della stagione, in particolare sulle Alpi centro-orientali e lungo la dorsale appenninica. Le altitudini più elevate potrebbero assistere a nevicate abbondanti, offrendo un paesaggio invernale già alla fine di ottobre, in netto anticipo rispetto alle attese.

Sebbene sia ancora presto per avere certezze definitive, le emissioni del modello americano GFS stanno rafforzando l’ipotesi di un calo brusco delle temperature in concomitanza con le festività. Rimane da capire se questo affondo freddo colpirà prevalentemente il versante adriatico o se riuscirà a estendersi anche alle regioni più occidentali.

Per gli appassionati di meteorologia, questa fase rappresenta un evento da monitorare con attenzione. Se le previsioni venissero confermate, l’Italia potrebbe sperimentare un ritorno anticipato delle condizioni invernali, con un calo significativo delle temperature e le prime nevicate. In tal caso, ci troveremmo di fronte a un Halloween decisamente più freddo del previsto, con paesaggi innevati che potrebbero interessare le montagne italiane.

In conclusione, sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni per prepararsi adeguatamente a questa possibile irruzione fredda, che potrebbe cambiare radicalmente le condizioni climatiche per la fine di ottobre.

