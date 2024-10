Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo nel pomeriggio e domani, le zone più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo per “maltempo diffuso sul Piemonte orientale. Precipitazioni più intense attese su tutta fascia orientale della regione e fenomeni a carattere temporalesco al confine con la Liguria, più intense nel pomeriggio odierno e nella seconda parte della giornata di domani“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 16 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Maltempo diffuso con precipitazioni più intense attese su tutta fascia orientale della regione e fenomeni a carattere temporalesco al confine con la Liguria, più intense nel pomeriggio odierno e nella seconda parte della giornata di domani,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Fenomeni ancora moderati nella mattinata di venerdì, in successiva attenuazione“.

“L’avvicinamento di una saccatura atlantica, in movimento dalla Spagna verso la Francia, alimenta precipitazioni diffuse sulla regione, con valori anche elevati sul settore appenninico,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Nella giornata di domani un minimo barico si isolerà dalla saccatura, convogliando intensi flussi umidi meridionali associati ad un ingresso di aria fredda in quota. Tale configurazione porterà condizioni perturbate con precipitazioni più intense nella seconda parte della giornata; sono previste piogge anche molto forti sul Verbano, sulla zona dei laghi e al confine con la Liguria, dove sono attesi fenomeni anche temporaleschi. Venerdì il minimo sarà progressivamente richiamato dall’area depressionaria principale, portando condizioni più variabili sulla nostra regione, mentre per sabato è atteso un nuovo aumento della copertura nuvolosa“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

