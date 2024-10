Allerta Meteo Piemonte: maltempo fino a domani pomeriggio, codice arancione

MeteoWeb

Allerta meteo arancione in Piemonte “per precipitazioni intense oggi e domani. Condizioni di tempo perturbato attese fino a metà pomeriggio di domani, con precipitazioni localmente molto forti al confine con la Liguria e progressivamente anche a ridosso delle vallate alpine dapprima settentrionali e poi anche su quelle nordoccidentali. Nel corso del pomeriggio di domani le precipitazioni andranno progressivamente attenuandosi“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 26 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Una circolazione depressionaria di origine nordatlantica tende ad isolarsi parzialmente sulla penisola iberica nel corso della giornata odierna, determinando un’intensificazione delle correnti a tutte le quote, meridionali negli strati più alti ed orientali a quote più basse dell’atmosfera: tale evoluzione porterà alla risalita di intensi nuclei precipitativi dal Golfo Ligure verso la nostra regione, con piogge e rovesci che risulteranno più intensi al confine con la Liguria e a ridosso delle vallate settentrionali e nordoccidentali fino a metà pomeriggio di domani“: è quanto si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Successivamente l’alta pressione presente sul Mediterraneo centro-orientale tenderà ad unirsi all’alta pressione azzorriana alle nostre latitudini, favorendo una graduale attenuazione delle piogge ed il successivo esaurimento a fine giornata. Tempo più stabile atteso ad inizio della prossima settimana con nebbie anche fitte sulle pianure“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini di criticità

