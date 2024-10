Allerta Meteo Piemonte: oggi inizia il peggioramento, domani codice arancione

MeteoWeb

Allerta meteo gialla oggi e arancione domani in Piemonte. “Precipitazioni sparse attese nel pomeriggio odierno, in intensificazione dalla serata a partire dal settore meridionale fino a coinvolgere l’intera regione domani e dopodomani, con valori moderati o forti diffusi, molto forti sul settore nordoccidentale e settentrionale e al confine con la Liguria, per lo sconfinamento di fenomeni temporaleschi“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 25 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Una vasta circolazione depressionaria, attualmente posizionata a ridosso delle isole britanniche, si espande gradualmente verso la penisola iberica a fine giornata, causando un ulteriore marcato peggioramento del tempo sulla nostra regione per il fine settimana,” riporta il consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Intensi flussi da sud-sudest in quota e orientali nei medio-bassi strati determineranno precipitazioni moderate o forti diffuse, con valori molto forti a ridosso delle vallate nordoccidentali e settentrionali e al confine con la Liguria, per lo sconfinamento di fenomeni a carattere temporalesco. Una graduale attenuazione delle piogge è attesa nel corso del pomeriggio di domenica, con tempo più stabile lunedì“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

