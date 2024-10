Allerta Meteo Piemonte, prefetto di Torino: “massima attenzione agli spostamenti in auto”

MeteoWeb

In seguito all’allerta meteo diramata da Arpa Piemonte, che prevede l’intensificazione da questa sera delle precipitazioni, il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha sensibilizzato i sindaci dell’area metropolitana, le forze dell’ordine e gli enti proprietari e gestori delle strade e dei servizi essenziali affinché sia ulteriormente rafforzata l’attività di monitoraggio sul territorio e di controllo sui corsi d’acqua, i bacini idrici e siti interessati da movimenti franosi e vengano elevate le misure di prevenzione a tutela della popolazione e del territorio.

Il prefetto raccomanda la massima attenzione negli spostamenti in auto, da effettuare nel fine settimana in caso di necessità, e di astenersi da attività all’aperto in montagna e specie nei pressi dei corsi d’acqua.

La situazione è costantemente seguita dalla Prefettura, in stretto contatto con i Vigili del Fuoco, i centri operativi misti comunali, la Protezione Civile regionale e l’Arpa Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

