Allerta Meteo, piogge eccessive al Nord: alto rischio alluvione in una regione

È iniziata una fase di forte maltempo sull’Italia, che ha già provocato criticità al Nord-Ovest, in particolare in Liguria dove si registrano esondazioni, allagamenti e frane. Ma il maltempo continuerà anche domani, scaricando ancora altre forti piogge. L’Aeronautica Militare e la Protezione Civile hanno già lanciato le loro allerte meteo, avvisando sui pericoli del maltempo che aspetta il Nord Italia nella giornata di domani, giovedì 17 ottobre. Anche il servizio PRETEMP ha pubblicato le proprie previsioni: di seguito, riportiamo i dettagli.

Nella giornata di giovedì 17 ottobre, “una saccatura ad onda corta proveniente dall’Atlantico continuerà il suo moto verso est, formando un minimo depressionario tra la Francia e il Golfo del Leone che richiamerà correnti umide di Scirocco verso gran parte dell’Italia. La traslazione sarà molto lenta a causa della presenza di un anticiclone di blocco sulla Penisola Balcanica. Inoltre, sul bordo della saccatura scorrerà un ramo della corrente a getto fortemente divergente. Tale configurazione sinottica sarà responsabile di piogge convettive anche molto forti sui settori occidentali dell’Italia”, spiegano da PRETEMP.

In particolare, PRETEMP ha emesso un livello 3 di pericolosità (grado massimo) su parte della Liguria per piogge eccessive con potenziali episodi di flash floods da non escludere (alluvioni lampo).

Un livello 2 è stato emesso per il resto della Liguria e per le coste della Toscana per piogge eccessive, anche se probabilmente meno persistenti rispetto alle zone con livello 3. Per le coste del Levante Ligure e della Toscana sono possibili anche delle trombe marine.

Un livello 2 è stato emesso per la Sardegna e il Tirreno per la possibilità di piogge eccessive e grandine fino a medie dimensioni.

Un più ampio livello 1 per temporali è stato emesso sul resto dell’Italia occidentale e su gran parte della Pianura Padana dove non sono da escludere dei fenomeni convettivi localizzati.

Liguria e Toscana

“La circolazione depressionaria sopra citata richiamerà correnti molto umide e instabili di Scirocco (CAPE fino a 1000-1500 J/kg) che dal Golfo della Sirte attraverseranno tutti i mari occidentali italiani fino a raggiungere il Mar Ligure. Tali correnti formeranno la classica linea di convergenza sul Mar Ligure con i venti di tramontana indotti dal flusso di Barriera nella Pianura Padana. La colonna d’aria sarà satura a tutte le quote e l’LCL sarà prossima al suolo, quindi la convezione sarà garantita e amplificata dalla presenza dell’Appenino Ligure, dall’interazione con la cold pool generata dall’evaporazione delle piogge e dalla presenza di forte divergenza in quota. Tale linea di convergenza sarà semi-stazionaria per molte ore; pertanto è alta la possibilità di fenomeni estremi, anche se su un’area limitata. La zona maggiormente a rischio è quella del Genovesato, dove la maggior parte dei LAM simulano accumuli di 300-400mm in 24 ore o anche superiori, motivo per il quale è stato emesso il livello di pericolosità 3, visto l’alto rischio di alluvioni lampo”, spiegano da PRETEMP.

“Nella seconda parte della giornata, i temporali riguarderanno un’area più ampia di territorio a causa dell’avvicinarsi del fronte freddo da ovest. Si formeranno diverse linee di convergenza tra lo Scirocco e i venti occidentali dalle quali si formeranno diverse celle temporalesche che si dirigeranno in particolare verso il Levante Ligure e le coste della Toscana. La presenza della Sardegna, della Corsica e dell’Isola d’Elba saranno fonti di vorticità al suolo che favoriranno lo sviluppo dei temporali. Non sono da escludere delle trombe marine, ipotesi supportata anche da un aumento del CAPE 0-3 km nella seconda parte della giornata (fino a 300 J/kg)”.

Sardegna e Tirreno centrale

“L’ambiente tra il Canale di Sardegna e il Tirreno centrale è marcatamente instabile a causa delle preesistenti correnti di Scirocco (CAPE fino a 1500 J/kg circa). Nella seconda parte della giornata, l’arrivo del fronte freddo e della corrente a getto divergente favorirà la formazione di temporali anche forti sull’Isola. In particolare, un livello 2 di pericolosità è stato emesso per il versante orientale, in quanto col passaggio del fronte si avrà un aumento del DLS (localmente superiore a 20 m/s), e sono presenti valori di PWAT molto elevati, fino a 50-55mm. Per tale motivo non è da escludere la formazione di multicelle o forse 1/2 supercelle sottovento ai rilievi, con possibilità di piogge molto forti (ma di breve durata) e grandine fino a medie dimensioni. Il temporale si sposterà verso ENE e potrebbe raggiungere le coste del Lazio alla fine dell’orario previsionale”, viene spiegato.

Pianura Padana

“Dei fenomeni convettivi, dovuti allo sfondamento dei temporali sul Mar Ligure, interesseranno il Piemonte orientale e la Lombardia occidentale, dove si attendono accumuli localmente superiori ai 100mm in 24 ore. Nella Pianura Padana centro-orientale è presente un ambiente leggermente instabile (CAPE intorno ai 200-300 J/kg) a causa di una lingua umida dovuta allo Scirocco proveniente dall’Adriatico, e un discreto DLS (fino a 15-20 m/s). Potrebbe formarsi qualche locale convergenza tra lo Scirocco e il debole flusso di Bora dalle quali non è esclusa la formazione di qualche locale temporale, motivo per il quale è stato esteso il livello 1 anche i queste zone. Tuttavia non dovrebbero esserci fenomeni convettivi particolarmente intensi, in quanto la nuvolosità compatta limiterà l’irraggiamento e quindi la convezione”, concludono gli esperti di PRETEMP.

