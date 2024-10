Allerta Meteo, il Ciclone Irina è sull’Italia: allarme alluvione in Piemonte e Liguria, maltempo terribile per 48 ore

MeteoWeb

Il maltempo è arrivato sull’Italia e sta già provocando grandi piogge al Nord/Ovest, tra Piemonte e Liguria, dove sono in corso i primi nubifragi. Accumuli pluviometrici già rilevanti nelle zone alpine e prealpine del Piemonte, con picchi di 80mm nell’hinterland di Torino e al confine con la Francia. In Liguria, invece, abbiamo picchi di 70mm sulla Riviera di Ponente, tra Imperia e Savona. Proprio in queste due Regioni, il maltempo si intensificherà in modo critico nelle prossime ore, a causa dell’ulteriore avvicinamento del Ciclone.

La tempesta, di origine atlantica, è stata ufficialmente denominata “Irina” dall’Università di Berlino, e domani, Giovedì 17 Ottobre, si porterà proprio nella Valle del Rodano, influenzando in modo molto serio le condizioni meteo sul Nord/Ovest dove avremo pesanti alluvioni.

Proprio Irina evolverà nei giorni successivi in un vero e proprio Ciclone Mediterraneo: andrà in cut/off sul mar Tirreno, e degenererà in una violenta tempesta che poi tra Sabato 19, Domenica 20, Lunedì 21 e Martedì 22 Ottobre imperverserà sul Centro/Sud provocando piogge alluvionali in modo particolare in Calabria e Sicilia. Eloquenti gli ultimi aggiornamenti sulla traiettoria della tempesta:

Ma dell’evoluzione successiva del Ciclone Mediterraneo nel weekend parleremo a breve, in un successivo aggiornamento meteo di MeteoWeb. Intanto, però, è doveroso concentrarsi sul forte maltempo delle prossime ore e in modo particolare della giornata di domani, giovedì 17 ottobre. Vediamo i dettagli.

Allerta Meteo: allarme alluvione in Piemonte e Liguria, domani giornata critica

Le mappe dei modelli Moloch e Bolam del CNR-ISAC, sempre molto precise, ci aiuteranno a decifrare nel dettaglio questo peggioramento che – lo ripetiamo ancora una volta – ci preoccupa molto per gli effetti che il maltempo determinerà al Nord/Ovest, in Piemonte e Liguria, dov’è alto il rischio di una pesante alluvione.

Già nel pomeriggio/sera di oggi, mercoledì 16 ottobre, le piogge si intensificheranno proprio tra Liguria e Piemonte, oltre ad estendersi al resto del Nord e all’alta Toscana. Molte nubi su tutto il Centro Italia, come possiamo vedere dai satelliti meteo, e ultimi sprazzi di sereno al Sud:

Domani, già nelle prime ore del mattino, il maltempo si intensificherà ulteriormente con temporali molto forti in Liguria e piogge torrenziali su Piemonte e Lombardia. Ma i fenomeni più estremi avanzeranno dalla Francia, dove avremo già le prime pesanti alluvioni, e sul Mediterraneo a ridosso della Sardegna:

Nel pomeriggio-sera di giovedì 17 ottobre avremo il “clou” di questa prima fase di maltempo: in un’area molto vasta di Francia e Nord Italia si verificheranno piogge alluvionali, con oltre 150mm su zone molto estese e picchi di oltre 300mm nelle aree più colpite. Avremo pesanti alluvioni dai Pirenei alle Alpi: la Francia – dove sta già diluviando in queste ore – sarà colpita da un violentissimo monsone che provocherà un disastro in tutto il Sud del Paese e anche in alcune aree del Centro. Impressionante la carta del modello Bolam per la serata di domani: per la Francia saranno davvero guai seri!

Ma per l’Italia la situazione non sarà meno seria. Le piogge si intensificheranno nelle medesime aree di Liguria centro-occidentale e Piemonte, con conseguenze molto pesanti sui territori. Altri forti temporali colpiranno la Sardegna. La mappa di Moloch è davvero impressionante:

Invitiamo tutti alla massima attenzione e prudenza. Le autorità competenti hanno già lanciato l’allerta, è importante seguire i consigli della protezione civile ed evitare spostamenti laddove non necessari. Le aree più a rischio sono la Liguria, dove si potranno verificare forti temporali con tornado sulle coste, e il Piemonte, dove molti corsi d’acqua sono a rischio esondazione a seguito delle piogge torrenziali già iniziate stamani, e che si intensificheranno fino a domani sera.

