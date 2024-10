Maltempo, piogge alluvionali in Liguria: il Bormida esonda a Mallare e a Ferrania | FOTO

MeteoWeb

Nell’ultima ora la linea di rovesci di intensità forte o puntualmente molto forte ha continuato a interessare la Liguria, ed in particolare i settori interni di Savonese e Albenganese. In seguito alla rotazione del flusso dai quadranti settentrionali le precipitazioni si concentrano ora più sulla fascia costiera e si stanno estendendo al Savonese orientale e al Genovesato occidentale dove potranno insistere anche nelle prossime ore, riporta Arpal.

In conseguenza di queste piogge, si registra un aumento repentino del livello della Bormida, ormai in esondazione a Mallare e a Ferrania, nel Savonese. Il livello idrometrico presso la stazione Ferrania (Cairo Montenotte) ha superato la soglia di esondazione e il Letimbro ha raggiunto la soglia di guardia presso la sezione strumentata di Santuario di Savona, entrambi risultano tuttora in aumento. Altri incrementi di livello idrometrico si stanno registrando su Bormida di Pallare a Carcare, Arroscia a Pogli e, pur al momento in minor misura, Impero a Rugge, Sansobbia, Teiro a Bolsine, sottolinea Arpal.

