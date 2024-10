Maltempo, nubifragio in Liguria: primi allagamenti ad Albenga | VIDEO

MeteoWeb

L’Italia è alle prese con i primi effetti della prima di una serie di perturbazioni che porteranno forte maltempo a iniziare dal Nord, con rapido coinvolgimento del Centro/Sud. La prima perturbazione ha già raggiunto le regioni del Nord/Ovest, con particolare insistenza in queste ore in Liguria. I rovesci più intensi dovrebbero interessare la linea di costa da Imperia verso Genova e localmente anche l’interno.

Intense piogge hanno colpito Albenga, con ben 69mm di precipitazioni e primi allagamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

