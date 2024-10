Allerta Meteo, “piogge estreme e alluvioni lampo”: drammatico bollettino ESTOFEX per l’Italia

MeteoWeb

Allerta Meteo per precipitazioni estreme e rischio alluvioni lampo in Italia: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 17 ottobre 2024, alle 8 di venerdì 18 ottobre 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato previsto in tutta la Georgia occidentale e nell’estremo Nord/Est della Turchia, principalmente per piogge eccessive. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili con probabilità inferiori. Sono state segnalate 2 aree di livello 2 per l’Italia nordoccidentale e la Francia meridionale per pioggia eccessiva. Un ampio livello 1 circonda entrambe le aree di livello 2 in caso di piogge da forti a localmente eccessive. Inoltre, sono possibili alcuni eventi di grandine e raffiche con un tornado isolato dal Nord/Est della Spagna fino all’estremo Sud della Francia. Inoltre esiste un rischio tornado isolato lungo le zone costiere nella zona di livello 1.

Infine, è stato emesso un livello 1 per la Turchia orientale, l’estremo Nord della Siria/Iraq e l’Armenia, principalmente per forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un evento meteorologico significativo è previsto nei prossimi giorni per il Mediterraneo occidentale e centrale, sottolinea il bollettino ESTOFEX. In sintesi, l’avviso riporta un’ampia depressione che si muove lentamente verso Est dall’Europa occidentale, indebolendosi sopra il Golfo del Leone e il bacino corso-ligure. Ciò avviene a causa di un’area di alta pressione in aumento sopra l’Adriatico e un collegamento tra l’anticiclone delle Azzorre e un profondo anticiclone sulla Scandinavia e la Russia nord-occidentale. Ciò porterà a un periodo di onde quasi stazionarie in Europa, con forti piogge previste anche a Nord del Mar Nero.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

In Italia si prevede una situazione meteorologica complessa nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla Liguria, al Tirreno settentrionale e alla Sicilia. Un fronte freddo proveniente da Ovest attraverserà il Golfo del Leone, raggiungendo la Corsica. L’aria prefrontale porterà con sé umidità e instabilità, con energia potenziale (CAPE) tra 500 e 1000 J/kg, che favorirà la formazione di temporali intensi.

In Liguria e nel Nord del Mar Tirreno, si teme la formazione di un sistema convettivo a mesoscala quasi-stazionario (MCS), con forti piogge e rischio alluvioni lampo. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 100-300 litri per metro quadrato in 12-18 ore, soprattutto intorno a Genova, con rischio di alluvioni, sottolinea il bollettino.

Nel pomeriggio, la pressione in calo favorirà la formazione di temporali sparsi su Sardegna, Corsica e a Est, con rischio di forti piogge locali. Anche il Canale di Sicilia sarà interessato da attività temporalesca.

Nelle Alpi meridionali, l’umidità trasportata dalla “warm conveyor belt” porterà piogge abbondanti, con possibili picchi di 50-100 litri per metro quadrato in 12 ore e rischio di inondazioni. In generale, si prevede un rischio moderato su larga scala, con potenziali eventi locali di maggiore intensità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.