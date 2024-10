Allerta Meteo Protezione Civile, ancora piogge al Centro-Nord: allarme arancione in 4 regioni

MeteoWeb

Un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, continuerà ad interessare il nostro Paese causando, domani, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, giovedì 24 ottobre, il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre, allerta arancione su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Valutata, inoltre, allerta gialla in Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana e settori di Veneto, Lombardia e Piemonte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 ottobre 2024

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-meridionale, Lazio settentrionale, Umbria e Marche centro-settentrionali, settori adriatici di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone di Toscana, Umbria, Lazio, Emilia-Romagna e del Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, su Sardegna, resto di Marche, Abruzzo e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti meridionali sulla Sicilia occidentale, in attenuazione.

Mari: molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 ottobre 2024

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Liguria orientale, Umbria, Marche, Lazio e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e su Sardegna, Abruzzo, settori settentrionali di Campania e occidentali del Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 25 ottobre 2024

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Liguria, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e su Sardegna, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sardegna, Lazio settentrionale, Umbria, Appennino Emiliano e Piemonte settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sardegna.

Mari: localmente molto mossi il Mare e Canale di Sardegna.

