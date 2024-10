Allerta Meteo Puglia: codice arancione per piogge, temporali e venti di burrasca

MeteoWeb

A causa dell’atteso peggioramento delle condizioni metereologiche, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione che interesserà alcune aree della Puglia dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 20 di domani, sabato 19 ottobre: si tratta della Puglia centrale adriatica, del Salento e dei bacini del Lato e del Lenne, della Puglia centrale bradanica e del basso Ofanto. Per lo stesso arco temporale sarà invece allerta gialla sul Gargano e nelle isole Tremiti, nel Tavoliere e nei bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, nel sub-Appennino Dauno e nel basso Fortore.

Sono previste “precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del centro-sud peninsulare, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti da forti a burrasca sudorientali”.

