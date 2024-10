Allerta Meteo, rischio temporali autorigeneranti con esondazioni e frane: le aree più colpite

MeteoWeb

È ancora allerta meteo in Italia a causa di una nuova ondata di maltempo che si accanirà con piogge torrenziali al Nord-Ovest nel corso del weekend. Per la giornata di domani, sabato 26 ottobre, gli esperti di Zena Storm Chaser hanno pubblicato il loro outlook temporali in cui mettono in evidenza le aree più a rischio a causa del maltempo.

“Una perturbazione atlantica si isola a cut off (goccia fredda in quota) sulla Penisola Iberica richiamando calde e umide correnti di Scirocco sul Nord-Ovest italiano e in Toscana. Queste regioni si troveranno nella fascia prefrontale, area più esterna della perturbazione, teatro di insidiose convergenze nei bassi strati in grado di portare alla formazione di rovesci e temporali autorigeneranti. La risalita dello Scirocco dal Tirreno spingerà il CAPE verso nord incrementando le possibilità temporalesche sul Mar Ligure”, spiegano gli esperti di Zena Storm Chaser.

Ecco i dettagli sulle aree più colpite.

Toscana e Liguria

“Nella giornata odierna prove di v-shaped si sono avute sulla Liguria ma senza il contributo sciroccale non si è andati oltre ai rovesci. In serata una prima convergenza si inasprirà sull’alta Versilia con un temporale autorigenerante che rischierà di flagellare le suddette zone con accumuli superiori ai 150mm. Con il passare delle ore, l’ulteriore discesa verso sud della goccia fredda farà avanzare la linea dello Scirocco verso nord con la formazione di una nuova convergenza sul settore centrale della Liguria. Un nucleo temporalesco con moto retroattivo (da est verso ovest) traslerà dal Golfo Paradiso sino al confine tra Genovesato occidentale e Savonese orientale. Nella fase finale potranno andare in crisi i bacini appenninici tra Piemonte e Liguria con possibili allagamenti ed esondazioni”, viene spiegato.

Piemonte

“Piogge perlopiù da stau sui settori alpini, pedemontane settentrionali e nordoccidentali che tenderanno via via ad intensificarsi dal pomeriggio. Probabili allagamenti e frane e possibili esondazioni nella giornata di domenica vista la continuazione delle piogge (probabile livello 3 dalla mezzanotte di domenica a causa dei terreni completamente saturi)”, concludono gli esperti di Zena Storm Chaser, che evidenziano anche “possibili disagi anche sul basso Piemonte, con le piene di Orba, Bormida e Tanaro”.

