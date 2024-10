Allerta Meteo Sardegna: domani temporali e vento forte

MeteoWeb

È allerta meteo in Sardegna che si prepara a essere colpita da una perturbazione lampo di origine atlantica nella giornata di domani, giovedì 3 ottobre, con le prime piogge e temporali già da questa notte. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria), valida dalle 3 del mattino alle 18 di domani, per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulla parte centro-settentrionale (Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro) dell’isola, e per rischio idrogeologico nell’Iglesiente.

“A partire dal settore settentrionale potranno verificarsi precipitazioni a carattere diffuso e temporalesco localmente di forte intensità – spiegano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare della base di Decimomannu – dalla mattina di domani anche sul resto dell’isola, mentre dal pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento. Le temperature minime resteranno elevate, mentre i valori massimi subiranno una forte diminuzione, dai 5 ai 7°C – proseguono – la ventilazione inizialmente debole da libeccio, dopo la perturbazione, si disporrà da maestrale con una intensità localmente forte: a sud circa 40km/h, 60km/h nei settori settentrionali”.

Il tempo per i giorni successivi

Da venerdì 4 ottobre, la situazione va a migliorare e la pressione torna a salire con “qualche nuvolosità ma temperature in aumento“, ma resta un leggero maestrale. La tendenza per inizio della settimana prossima vede “tempo stabile e prevalentemente soleggiato, mentre è possibile, ma ancora è presto per fare previsioni affidabili – spiegano dall’ufficio Meteo dell’Aeronautica Militare – che tra martedì e mercoledì arrivi un’altra perturbazione, con precipitazioni sulla parte settentrionale dell’isola”.

Attenzione anche a Cagliari

Con un Bollettino di Vigilanza meteorologica, il Centro funzionale decentrato – Settore meteo della Protezione Civile regionale della Sardegna ha reso noto che giovedì 3 ottobre sono previsti anche nella zona di Cagliari forti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Per questo motivo, pur in assenza di un Bollettino di Allerta Meteo per la zona del capoluogo sardo, l’Amministrazione invita i cittadini, dalle 00:00 alle 23:59 del 3 ottobre 2024, a prestare massima prudenza soprattutto per la zona di Pirri. Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha, inoltre, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’Avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano. Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.

