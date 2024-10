Allerta Meteo: domani scuole chiuse a Bologna, “limitare gli spostamenti”

MeteoWeb

A causa dell’allerta meteo per domani, venerdì 25 ottobre, a Bologna resteranno chiusi asili nido, scuole di ogni ordine e grado mentre le aziende sono invitate a favorire lo smart working. Lo ha reso noto il Comune in una nota, in cui esorta la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti e l’utilizzo di mezzi privati.

La decisione è stata presa in via precauzionale alla luce dell’allerta meteo-idrogeologica-idraulica diramata da Arpae, considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città di Bologna nei giorni scorsi e la dimensione dell’impatto dell’alluvione, che ha indebolito la capacità di tenuta dei suoli e, più in generale, del sistema idrico cittadino. La sospensione riguarda l’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna.

L’Amministrazione comunale invita inoltre, per la stessa giornata, le aziende e gli enti del territorio a favorire l’utilizzo dello smart working. Cosa che faranno anche Comune di Bologna e Città metropolitana autorizzando una giornata aggiuntiva di smart working, ad eccezione del personale impegnato nei servizi essenziali.

Inoltre domani è vietato anche permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi cittadini fino al superamento delle situazioni di criticità. Per la giornata di domani si invita, inoltre, la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti e l’utilizzo di mezzi privati.

I mille operativi a disposizione del Centro operativo comunale (Coc) e la Protezione Civile sono da questa mattina di nuovo in campo per svolgere le operazioni di pulizia di pertinenze private e spazi pubblici della città. Proseguono le verifiche dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e del Comune di Bologna lungo i tracciati dei torrenti e dove l’alluvione ha avuto maggiore impatto, per verificare danni e attivare i relativi interventi.

