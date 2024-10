Maltempo: annullata la partita di sabato Bologna-Milan

MeteoWeb

A causa del maltempo previsto nei prossimi giorni in Emilia Romagna, la partita di Serie A fra Bologna e Milan, in programma sabato 26 ottobre alle 18, non si giocherà. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita, valida per la 9° giornata di Serie A. La decisione è stata presa alla luce delle previsioni di pioggia e delle attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato sera.

La partita – si legge nell’ordinanza – porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte. Tutto ciò creerebbe notevoli difficoltà alle operazioni in corso ed aggraverebbe il contesto in cui già si trova quella zona, creando rischi per l’incolumità e la sicurezza delle persone. La necessità di sospendere la partita Bologna-Milan è stata condivisa dal Sindaco durante l’incontro di questo pomeriggio del Centro Coordinamento Soccorsi tenutosi presso la Prefettura di Bologna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.