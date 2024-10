Allerta Meteo, l’ELENCO delle scuole chiuse domani 19 ottobre

MeteoWeb

Una perturbazione sta colpendo l’Italia, portando piogge estreme e un alto rischio di alluvioni. I fenomeni si intensificheranno al Sud nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, di seguito aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, 19 ottobre 2024.

Allerta meteo: scuole chiuse domani 19 ottobre, l’ELENCO

Scatta l’allerta meteo arancione in Calabria per l’arrivo di un forte maltempo previsto per domani, sabato 19 ottobre. Sono attesi temporali e criticità idrogeologica-idraulica che coinvolgeranno l’intera regione. Nel frattempo, la Campania affronta un’intensificazione delle precipitazioni, con l’allerta prorogata e innalzata a livello Arancione per le zone 1 e 3, mentre l’allerta Gialla si estende a tutte le altre aree. Di seguito, l’elenco dei comuni in queste due regioni che hanno disposto la chiusura delle scuole per domani 19 ottobre.

Scuole chiuse domani in Calabria

Catanzaro

Crotone

Amaroni (CZ)

Bagnara Calabra (RC)

Cirò (KR)

Cirò Marina (KR)

Cutro (KR)

Girifalco (CZ)

Petilia Policastro (KR)

Satriano (CZ)

Sersale (CZ)

Soverato (CZ)

Squillace (CZ)

Taverna (CZ)

Scuole chiuse domani in Campania

Ercolano (NA)

Gaetano Manfredi (NA)

Maiori (SA)

Portici (NA)

San Giorgio a Cremano (NA)

Torre del Greco (NA

